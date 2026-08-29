الليبي مهند إيتو يدخل حسابات الدوري المصري

دخل مهند إيتو، لاعب وسط النصر الليبي، دائرة اهتمام أندية من الدوري المصري، في ظل المستويات التي يقدمها مع فريقه خلال الفترة الحالية، وما يمتلكه اللاعب من خبرات متنوعة داخل الملاعب العربية والإفريقية.

وارتبط اسم إيتو خلال الفترة الأخيرة بإمكانية الانتقال إلى الدوري المصري، في ظل رغبة عدد من الأندية في تدعيم خط الوسط بعناصر تمتلك خبرة في المنافسات المحلية والقارية.

ويملك اللاعب مسيرة متنوعة جعلته محل متابعة، بعدما سبق له خوض تجارب مع عدد من الأندية الليبية، إلى جانب احترافه في تونس والعراق والسعودية، قبل انتقاله إلى النصر في أغسطس 2025 قادمًا من المدينة بعقد يمتد لموسمين.

وظهر إيتو بصورة مميزة مع النصر، ونجح في تسجيل أهداف مؤثرة، من بينها هدف خلال الفوز على المروج بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوار الفريق بالدوري الليبي الممتاز موسم 2025-2026، إلى جانب هدف حسم مواجهة وفاق أجدابيا في كأس ليبيا.

وتأتي إمكانية انتقاله إلى الدوري المصري في وقت أصبح فيه اللاعب محط أنظار خارج ليبيا، خاصة مع قدرته على اللعب في وسط الملعب والاستفادة من تجاربه السابقة في أكثر من دوري عربي.

ويمثل الدوري المصري محطة محتملة جديدة في مسيرة إيتو، حال تطورت الاتصالات مع الأندية المهتمة بضمه، ليصبح اللاعب أمام فرصة لخوض تجربة مختلفة في واحدة من أبرز البطولات العربية والإفريقية.