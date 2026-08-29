بعد مواجهة نيوكاسل.. ماذا ينتظر مرموش في مشوار توتنهام المقبل؟

يخوض فريق توتنهام سلسلة من المواجهات المهمة خلال الفترة المقبلة؛ في ظل بداية الموسم الجديد 2026-2027، ومع انضمام النجم المصري عمر مرموش إلى صفوف الفريق قادما من مانشستر سيتي؛ تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الفريق اللندني على تحسين نتائجه ومواصلة المنافسة على الأهداف التي يسعى لتحقيقها هذا الموسم.

وبعد مواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي تتوالى الاختبارات أمام توتنهام سواء على مستوى الدوري أو كأس رابطة الأندية الإنجليزية ما يضع الفريق أمام جدول مزدحم خلال شهر سبتمبر المقبل.

نوتنجهام فورست.. الاختبار التالي

يحل توتنهام ضيفا على نوتنجهام فورست يوم 5 سبتمبر في الخامسة مساءا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في مباراة يسعى خلالها الفريق اللندني لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

وتأتي المواجهة في توقيت مهم بالنسبة لتوتنهام خاصة مع الرغبة في حصد أكبر عدد ممكن من النقاط خلال الأسابيع الأولى للمسابقة، ورفع مستوى الانسجام بين الصفقات الجديدة وباقي عناصر الفريق.

إيفرتون في لندن

يعود توتنهام إلى ملعبه يوم 12 سبتمبر لمواجهة إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في مباراة تمثل فرصة جديدة أمام الفريق لاستغلال عاملي الأرض والجمهور.

وتم تعديل موعد انطلاق اللقاء ليقام في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت بريطانيا، وفق التحديثات الرسمية الخاصة بمواعيد مباريات الدوري.

مواجهة نارية أمام ليفربول في كأس الرابطة

ولا تتوقف مباريات توتنهام عند منافسات الدوري حيث تنتظر الفريق مواجهة من العيار الثقيل أمام ليفربول على ملعب الأخير يوم 16 سبتمبر ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وتأهل توتنهام إلى هذا الدور بعد الفوز الكبير على تشارلتون أتلتيك بنتيجة 5-1 لتضعه القرعة في مواجهة مباشرة مع ليفربول في واحدة من أبرز مواجهات الدور الثالث.

وتحمل المباراة أهمية خاصة لعمر مرموش، حال مشاركته، بعدما يواجه فريقه السابق في إنجلترا في اختبار قوي قد يمنحه فرصة لإثبات نفسه أمام منافس كبير.

أستون فيلا.. مواجهة صعبة في الدوري

بعد ثلاثة أيام فقط من لقاء ليفربول يستضيف توتنهام فريق أستون فيلا يوم 19 سبتمبر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتم تقديم موعد المباراة لتقام في الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت بريطانيا في مواجهة قد تشكل اختبارا قويا لقدرات توتنهام خاصة مع ضغط المباريات خلال هذه الفترة.

أكتوبر يحمل مواجهات أقوى

وتزداد صعوبة جدول توتنهام مع دخول شهر أكتوبر حيث يلتقي مانشستر يونايتد خارج ملعبه يوم 10 أكتوبر قبل استضافة كوفنتري سيتي يوم 19 أكتوبر.

ثم يخوض الفريق مواجهة قوية أمام تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" يوم 24 أكتوبر قبل أن يختتم الشهر بمباراة أمام كريستال بالاس على ملعب توتنهام يوم 31 أكتوبر.

مرموش أمام فرصة لإثبات نفسه

وتحظى مباريات توتنهام المقبلة باهتمام خاص من الجماهير المصرية في ظل الترقب لظهور عمر مرموش بشكل مستمر مع الفريق خاصة أن جدول المباريات يمنحه مجموعة من الاختبارات القوية أمام فرق لها حضور بارز في الكرة الإنجليزية.

ومن المنتظر أن تمثل مواجهات ليفربول وأستون فيلا ومانشستر يونايتد وتشيلسي اختبارات حقيقية لمرموش وتوتنهام في وقت يسعى فيه الفريق إلى بناء شخصية جديدة وتحقيق نتائج أفضل خلال الموسم.