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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس شخص متهم بقتل مسنة وابنتها بالجيزة

المتهم
المتهم
رامي المهدي

قررت جهات التحقيق، حبس شخص متهم بقتل مسنة ونجلتها 4 أيام في دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، يوم 27 من الشهر الجاري، بلاغًا من صديقة المجني عليهما وخطيب إحداهما، يفيد بالعثور على جثتي سيدتين تحملان جنسية إحدى الدول، داخل الشقة محل سكنهما بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثتين لسيدة مسنة وابنتها، لتبدأ الأجهزة الأمنية في فك خيوط الواقعة، وإجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات مقتل السيدتين.

وخلال وقت قصير، توصلت التحريات إلى تحديد هوية المتهم، وهو سائق، سبق اتهامه في قضية سرقة، ويقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأصله من دائرة مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه.

وبمواجهته، كشف المتهم عن تفاصيل الجريمة، حيث أقر بوجود علاقة عاطفية كانت تربطه بإحدى المجني عليهما، إلا أن العلاقة تحولت إلى خلاف انتهى بجريمة قتل.

وقال المتهم إنه في يوم 25 من الشهر الجاري، نشبت مشادة كلامية بينه وبين المجني عليها، بعدما ساوره الشك في سلوكها وعلم بخطبتها من شخص آخر، قبل أن يطلب منها مبلغًا ماليًا سبق أن منحه لها، إلا أنها رفضت رد المبلغ.

وأضاف أن الخلاف تصاعد، فاعتدى عليها وعلى والدتها بالضرب باستخدام قطعة حجرية، ما أسفر عن إصابتهما بالإصابات التي أودت بحياتهما.

ولم يتوقف الأمر عند جريمة القتل، إذ أقر المتهم باستيلائه عقب ذلك على مبالغ مالية وبعض المشغولات الذهبية وهاتفي محمول من داخل الشقة، قبل أن يلوذ بالفرار.

وبإرشاد المتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جهات التحقيق قتل مسنة الجيزة شرطة الأهرام الأجهزة الأمنية

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