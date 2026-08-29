حزن في أبو الغيط.. مصرع شابين أولاد عم في تصادم بطريق الإسماعيلية الصحراوي

شيع أهالي قرية أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، اليوم، جثماني الشابين سليمان سيد ومحمد تامر، في جنازة واحدة، عقب مصرعهما إثر حادث تصادم على طريق مصر–الإسماعيلية الصحراوي.

وانطلقت الجنازة من مسجد الشهيد قرية أبو الغيط التابعة لمركز القناطر الخيرية، وسط حالة من الحزن والأسى بين أسرتي الفقيدين وأصدقائهما وأهالي القرية، خاصة أن الشابين من أبناء العمومة.

وكان الشابان قد لقيا مصرعهما إثر تصادم دراجة نارية بسيارة على الطريق، ما أسفر عن وفاتهما، حيث جرى نقل جثمانيهما إلى المستشفى

فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.



