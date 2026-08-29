قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجارات وإطلاق نار في عاصمة النيجر .. ماذا يحدث ؟
القيادة المركزية الأمريكية: تغيير مسار 82 سفينة تجارية وتعطيل وتفتيش 5 سفن
الغربية: تحرك عاجل لفحص استغاثة رحمة عصام عقب نجاتها من سطو 4 ملثمين
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 29-8-2023
64.9% للحقوق وآداب موجه 60.1% 54.9% للخدمة الاجتماعية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026
دعاء قضاء الحاجة مع أذان الفجر.. أفضل الأدعية المستحبة للفرج وتيسير الأمور
سعر الذهب في الصاغة الآن
احذر تجاهلها.. علامات تستدعي تحديث عداد الكهرباء فورًا
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟.. التصرف الصحيح حال عدم وجود أعراض مقلقة
أول تعليق من رئيسة فنزويلا على أضخم صفقة نفط في العالم
قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها
تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موالية لـ إيران .. فصائل عراقية تخطط لاستهداف السعودية

فصائل عراقية
فصائل عراقية
محمود نوفل

كشفت وسائل إعلام سعودية عن مصادرها بأن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى وجود مخطط لفصائل عراقية موالية لإيران لاستهداف السعودية.

وذكرت المصادر، أن الفصائل العراقية تعتزم تنفيذ هجوم على أهداف داخل المملكة خلال الساعات القادمة.

وتأتي هذه المعلومات في ظل تصاعد التوتر المرتبط بهجمات نفذتها فصائل مسلحة من الأراضي العراقية.

 فيما سبق أن أعلنت السعودية اعتراض وتدمير مسيّرات أطلقت من العراق باتجاه أهداف داخل المملكة.

وفي وقت لاحق ؛ ذكر مسؤول أمني عراقي والمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن جماعة مسلحة عراقية موالية لإيران شنت هجوماً صاروخياً، على قاعدة في شمال شرق سوريا، كانت قد أُخليت مؤخرا من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال المسؤول العراقي لوكالة “فرانس برس”: "أطلقت جماعة عراقية 7 صواريخ من طراز أراش-4، وهي نسخة مطورة من صاروخ جراد، باتجاه قاعدة في منطقة الحسكة" شمال شرق سوريا.

وأضاف أنه “تم العثور على منصة إطلاق صواريخ مهجورة في منطقة ربيعة الشمالية، قرب الحدود السورية”.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع هجوم على القاعدة، لكنه لم يعلق على أي أضرار محتملة، مضيفا- في بيان مقتضب- أن القوات الأمريكية انسحبت مؤخرا.

وسيطر الجيش السوري على القاعدة؛ بعد انسحاب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في منتصف مارس.

فصائل عراقية السعودية إيران العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج

بسنت شوقي توجه رسالة مؤثرة لزوجها محمد فراج: انقذوا محمد الإنسان

حالة الطقس

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة.. وتوقعات بسقوط أمطار علي هذه المناطق

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

التوقيت الشتوي

الساعة 12 تصبح 11 مساءً.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد

تنسيق الجامعات

53.5 % للتربية 64.9% للحقوق وآداب موجه 60.1% .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

المعاش المبكر

وفقا للقانون 148.. الشروط القانونية للخروج المبكر على المعاش

الطماطم

ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد

المتهمين

اتصالحوا بقسم الشرطة وخرجوا فضحوه والسر في خطيبته | علاقة صادمة بالإسكندرية

ترشيحاتنا

منتخب سيدات تنس الطاولة

منتخب سيدات تنس الطاولة يتوج بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط .. والرجال بالفضية

النصر السعودي

الدوري السعودي| النصر يفوز على التعاون 2-1

الزمالك

تفاصيل تدريب الزمالك استعداداً لمباراة السويس بتروجت

بالصور

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟.. التصرف الصحيح حال عدم وجود أعراض مقلقة

صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟
صداع آخر اليوم.. هل السبب الهاتف أم قلة المياه أم التوتر؟

هل حبس البول يضر البروستاتا؟.. حقائق يجب أن يعرفها الرجال.. ماهي العلامات التي تستدعي الانتباه؟

هل حبس البول يضر البروستاتا؟
هل حبس البول يضر البروستاتا؟
هل حبس البول يضر البروستاتا؟

حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات

حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات
حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات
حطي السجق داخل الجلاش.. طريقة عمل وصفة مقرمشة تصلح للعشاء والعزومات

حطي المكرونة في قالب الكيك.. طريقة عمل أكلة بشكل جديد هتخطف العين

حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك
حطي المكرونة في قالب الكيك

فيديو

جزء من الفيديو

شباب يضايقون شابًا يرتدي الجلباب الصعيدي على كورنيش الإسكندرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد