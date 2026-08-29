موالية لـ إيران .. فصائل عراقية تخطط لاستهداف السعودية

كشفت وسائل إعلام سعودية عن مصادرها بأن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى وجود مخطط لفصائل عراقية موالية لإيران لاستهداف السعودية.

وذكرت المصادر، أن الفصائل العراقية تعتزم تنفيذ هجوم على أهداف داخل المملكة خلال الساعات القادمة.

وتأتي هذه المعلومات في ظل تصاعد التوتر المرتبط بهجمات نفذتها فصائل مسلحة من الأراضي العراقية.

فيما سبق أن أعلنت السعودية اعتراض وتدمير مسيّرات أطلقت من العراق باتجاه أهداف داخل المملكة.

وفي وقت لاحق ؛ ذكر مسؤول أمني عراقي والمرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن جماعة مسلحة عراقية موالية لإيران شنت هجوماً صاروخياً، على قاعدة في شمال شرق سوريا، كانت قد أُخليت مؤخرا من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال المسؤول العراقي لوكالة “فرانس برس”: "أطلقت جماعة عراقية 7 صواريخ من طراز أراش-4، وهي نسخة مطورة من صاروخ جراد، باتجاه قاعدة في منطقة الحسكة" شمال شرق سوريا.

وأضاف أنه “تم العثور على منصة إطلاق صواريخ مهجورة في منطقة ربيعة الشمالية، قرب الحدود السورية”.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع هجوم على القاعدة، لكنه لم يعلق على أي أضرار محتملة، مضيفا- في بيان مقتضب- أن القوات الأمريكية انسحبت مؤخرا.

وسيطر الجيش السوري على القاعدة؛ بعد انسحاب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في منتصف مارس.