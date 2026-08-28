بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، من 22 إلى 28 أغسطس 2026، التي شملت لقاءات واجتماعات وجولات ومتابعات للمشروعات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، المشاركة في افتتاح مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية بجمهورية تنزانيا المتحدة نيابة عن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وأكد رئيس الوزراء خلالها أن هذا المشروع التنموي الضخم حظي باهتمام ورعاية السيد الرئيس، وتوجيهاته الدائمة بدفع سير العمل به وتنفيذ مختلف مكوناته ومراحله على أعلى مستوى.

وتضمنت المشاركة جولة تفقدية موسعة بموقع المشروع، أجراها رئيس الوزراء برفقة رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، للوقوف على اكتمال وجاهزية تشغيل أبرز المحطات والمنشآت الحيوية للمشروع، بجانب المشاركة في مراسم إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بالتدشين والافتتاح الرسمي للمشروع وبدء تشغيله الفعلي لخدمة الشعب التنزاني الشقيق.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بإنهاء الأعمال المتبقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، وكذلك استعراض التنسيقات التي تتم استعدادًا لبدء المرحلة الثانية من المبادرة، كما أشار إلى الاهتمام البالغ من جانب السيد رئيس الجمهورية، بمتابعة مستجدات هذا المشروع القومي بشكل دائم، باعتباره مشروعًا ضخمًا يسهم في تغيير شكل الريف المصري.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 23741 مشروعًا في جميع قطاعات المشروع، تم تسليم 18195 مشروعًا منها لبدء التشغيل الفعلي.

وتضمنت الأنشطة اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين، حيث أكد الدكتور مدبولي أهمية استمرار الجهود المبذولة لتطوير منظومة عمل الطلاب الوافدين، وذلك بالنظر لدورها في تعزيز أطر التعاون والروابط الثقافية بين مصر ومختلف دول العالم، واعتبارها أحد أدوات قوة مصر الناعمة.

وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية لإتاحة المزيد من التيسيرات للطلاب الوافدين، وخاصة ما يتعلق بتيسير إجراءات الحصول على التأشيرات للدراسة في إطار مبادرة "ادرس في مصر".

وشملت الأنشطة، زيارة رئيس مجلس الوزراء، لعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية وخدمات الأعمال بمحافظة الإسكندرية، حيث أكد أن صناعة التعهيد تعد من أبرز القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري؛ حيث تعول الحكومة كثيرًا على تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال، مشيدًا بالمهارات التي يتمتع بها الشباب المصري في هذا المجال والتي يمكن للشركات العالمية الاستفادة منها في مختلف التخصصات التكنولوجية.

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية عقب زيارته لعدد من شركات التعهيد بالمحافظة، مؤكدًا حرصه على تفقد كورنيش الإسكندرية الذي تتركز الرؤية المتكاملة لتطويره على إعادة صياغة الواجهة البحرية للمدينة باعتبارها أحد أهم عناصر هويتها وذاكرتها، ومتنفسًا مفتوحًا لأهالي الإسكندرية وزوارها.

وتمت الإشارة إلى أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الساحلية للمدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات والمساحات العامة، مع الحفاظ على الهوية التاريخية والعمرانية المميزة للإسكندرية، وتعزيز مكانتها كإحدى أهم المدن الساحلية والسياحية في مصر.