الدوري المصري| بن شرقي يباغت زد بهدف ويعلن تقدم الأهلي

سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الأول في شباك فريق زد في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف النادي الأهلي عن طريق المغربي أشرف بن شرقي .



تشكيل الأهلي أمام زد

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام زد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وهادي رياض وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: منصف بقرار.



بدلاء الأهلي

محمد الشناوي وياسين مرعي وياسر إبراهيم وسفيان بن جديدة وأحمد رضا وعمر الساعي وحسين الشحات وكريم فؤاد وأقطاي عبد الله.

تشكيل زد أمام الأهلي

أعلن محمد شوقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي، كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد ربيعة، محمد حسين، عبدالله بكري، طارق علاء.

خط الوسط: محمد عز، أحمد الصغيري، محمود أوكا.

خط الهجوم: أحمد عادل، عبدالرحمن البانوبي، مصطفى سعد.

حكام مباراة الأهلي وزد

يدير اللقاء تحكيميًا محمد معروف حكمًا للساحة، ويعاونه كل من، محمد عاطف الزناري وعماد العقاد مساعدين، أحمد عبدالله حكمًا رابعًا، حسام عزب حكمًا للفيديو ويعاونه هاني خيري خلال اللقاء.