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سفارة اليمن بالقاهرة تتابع التحقيقات في مقـ تل سيدتين داخل شقتهما بالجيزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفارة اليمن بالقاهرة تتابع التحقيقات في مقـ تل سيدتين داخل شقتهما بالجيزة

سفارة اليمن بالقاهرة
سفارة اليمن بالقاهرة
القسم الخارجي

تابعت سفارة الجمهورية اليمنية لدى القاهرة، اليوم الجمعة، واقعة مقتل مواطنتين يمنيتين، هما فطوم محمد سعيد خليفة، 69 عامًا، وابنتها انتصار محمد أبكر، 42 عامًا، داخل شقتهما بمحافظة الجيزة.

وقالت السفارة، في بيان، إنها تحركت منذ اللحظات الأولى عقب وقوع الجريمة، وبدأت التواصل مع الأجهزة المعنية في مصر لمتابعة ملابسات الواقعة والإجراءات القانونية المتخذة بشأنها.

وأوضحت السفارة أن الأجهزة المختصة ألقت القبض على عدد من المتهمين على خلفية الواقعة، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة والوصول إلى الحقيقة كاملة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.

وأكدت السفارة اليمنية أنها تواصل متابعة القضية بشكل مستمر مع الجهات المختصة، مشددة على أن اهتمامها سيستمر إلى حين استكمال التحقيقات والوصول إلى الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة وفقًا للقانون.

وأعربت السفارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرتي الضحيتين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها في أجهزة الأمن والقضاء في جمهورية مصر العربية، وقدرتها على كشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها.

ويأتي بيان السفارة في إطار متابعتها لأوضاع المواطنين اليمنيين في مصر، وحرصها على التواصل مع الجهات المصرية المختصة في القضايا التي تتعلق بالمواطنين اليمنيين المقيمين في البلاد، خاصة في الوقائع الجنائية التي تستدعي المتابعة القانونية والقنصلية.

وشددت السفارة على استمرار التنسيق مع الأجهزة المعنية بشأن القضية، انتظارًا لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، مؤكدة أن تحديد المسؤوليات والوقوف على الدوافع والملابسات الكاملة للجريمة يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء المصري.
 

سفارة اليمن بالقاهرة اليمن فطوم محمد سعيد خليفة مقتل مواطنتين يمنيتين محافظة الجيزة مصر

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