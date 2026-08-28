لأول مرة في دوري المحترفين.. إلغاء مباراة فاركو والمنصورة بسبب هدف مثير للجدل

شهدت مباراة فاركو والمنصورة، المقامة ضمن منافسات دوري المحترفين، واقعة مثيرة للجدل، بعدما قرر عبدالعزيز السيد، حكم اللقاء، إلغاء المباراة وعدم استكمالها؛عقب اعتراضات قوية من لاعبي ومسؤولي المنصورة.

إلغاء مباراة فاركو والمنصورة

بدأت الأزمة بعدما سجل فريق المنصورة هدفًا، إلا أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى بشكل كامل، ليقرر حكم المباراة عبدالعزيز السيد استمرار اللعب وعدم احتساب الهدف.

وفي هجمة مرتدة، ارتدت الكرة سريعًا إلى منطقة جزاء المنصورة، ليتمكن فاركو من تسجيل هدفه الثاني، وهو ما تسبب في حالة من الغضب والاعتراضات القوية من جانب لاعبي المنصورة، الذين تمسكوا بأحقية فريقهم في احتساب الهدف الذي سجلوه.

ورفض فريق المنصورة استكمال المباراة، في ظل اعتراضه على قرار الحكم بعدم احتساب هدفه، وكذلك احتساب هدف فاركو الذي جاء من الهجمة المرتدة، ليقرر عبدالعزيز السيد إطلاق صافرة النهاية وإلغاء المباراة.

وتعد هذه الواقعة من الحالات النادرة في مسابقات الكرة المصرية، حيث شهد دوري المحترفين إلغاء المباراة بسبب رفض أحد الفريقين استكمال اللقاء.

ووفقًا للائحة الجديدة، فإن الفريق المتسبب في إلغاء المباراة بسبب عدم استكماله اللقاء؛ يكون معرضًا لعقوبة احتساب المباراة لصالح المنافس وخسارة نقاط المباراة، على أن يتم تحديد العقوبات النهائية وفقًا للائحة المسابقة والجهات المختصة.

حسام عبد العال مديرًا فنيًا لفريق المنصورة

أعلن مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني عن تعيين الكابتن حسام عبد العال مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن يقود عبدالعال المدير الفني الجديد، الفريق، بداية من اليوم الثلاثاء، على أن يتم الإعلان عن تشكيل الجهاز المعاون خلال الساعات المقبلة.

ويتولى عبدالعال المهمة؛ بعد توجه مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي برئاسة العميد محمد البسيوني بالشكر إلى مصطفى عبده المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويحتل نادي المنصورة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 35 نقطة قبل 8 أسابيع على نهاية المسابقة.