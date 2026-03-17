حسام عبد العال مديرًا فنيًا لفريق المنصورة

أعلن مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة العميد محمد البسيوني عن تعيين الكابتن حسام عبد العال مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن يقود عبدالعال المدير الفني الجديد الفريق بداية من اليوم الثلاثاء، على أن يتم الإعلان عن تشكيل الجهاز المعاون خلال الساعات المقبلة.

ويتولى عبدالعال المهمة بعد توجه مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي برئاسة العميد محمد البسيوني بالشكر إلى مصطفى عبده المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويحتل نادي المنصورة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 35 نقطة قبل 8 أسابيع على نهاية المسابقة.