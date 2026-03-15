الزمالك قادر على تعويضه.. أحمد مرتضى عن إمام عاشور

أكد أحمد مرتضى منصور أن اللاعب إمام عاشور لاعب كبير، مؤكدًا أنه لم يشعر بالاستياء من انتقاله إلى النادي الأهلي، مشيرًا إلى إمكانية التعاقد مع لاعب آخر لتعويضه.

وقال أحمد مرتضى منصور، خلال لقاء له لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، أن محمود عبد المنعم كهربا كان أقوى من إمام عاشور خلال فترة تواجده في نادي الزمالك، مشيرًا إلى قدرة النادي على التعويض عن أي رحيل محتمل للاعبين.

وعلق أحمد مرتضى منصور ، على المقولة الشهيرة لشقيقه أمير مرتضى منصور: «طول ما أنت ناجح كلهم معاك»، مؤكدًا أن بعض الأشخاص ابتعدوا عنهم بعد رحيلهم عن مجلس إدارة نادي الزمالك.



