أحمد مرتضى منصور: بعد رحيلنا عن الزمالك تخلى البعض عنا

علق أحمد مرتضى منصور ، على المقولة الشهيرة لشقيقه أمير مرتضى منصور: «طول ما أنت ناجح كلهم معاك»، مؤكدًا أن بعض الأشخاص ابتعدوا عنهم بعد رحيلهم عن مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال أحمد مرتضى منصور، خلال لقاء له لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، إن هذا الأمر لم يكن يحدث عندما كانوا يتولون مسؤولية إدارة النادي، لافتًا إلى أن حسين لبيب، الرئيس الحالي للنادي، كان يعمل مساعدًا له داخل الزمالك في وقت سابق.

وتابع إنه لم يتردد كثيرًا عند اتخاذ قرار الاستقالة، موضحًا أنه علم بالأمر من زملائه، فطلب منهم الانتظار وكتب استقالته خلال ثلاث دقائق فقط، ثم خرج وسلمها فورًا.