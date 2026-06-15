ترامب يلوح بالخيار العسكري مجددا: اتفاق نووي أو عودة الهجمات على إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيظل مفتوحاً أمام حركة الملاحة "من دون رسوم بشكل دائم" بموجب التفاهمات المعلنة مع إيران، معتبراً أن ذلك سيشكل تحولاً مهماً في أمن الملاحة والتجارة العالمية.

وفي تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، شدد ترامب على أن بلاده لن تتردد في العودة إلى الخيار العسكري إذا تعثرت المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع طهران، قائلاً: "إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق نووي نهائي مع الولايات المتحدة، فسنستأنف الهجمات العسكرية عليها."

وأضاف الرئيس الأمريكي أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في اضطلاع واشنطن بدور أوسع في حماية أمن المنطقة، مقابل حصولها على نسبة من عائداتها، في إشارة إلى مقترح تحدث فيه عن جعل الولايات المتحدة "حارسة للمنطقة" مقابل 20% من إيراداتها.