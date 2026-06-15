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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: نتنياهو كاد أن يفشل الاتفاق مع إيران

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
القسم الخارجي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشدة، قائلا إن تصرفات إسرائيل خلال الحرب كادت أن تؤدي إلى انهيار التفاهمات مع إيران، وفقًا لمقابلة هاتفية مع صحيفة نيويورك تايمز. وقال ترامب إن إسرائيل "لم تكن لتصمد ساعتين" في مواجهة إيران النووية.

وفي الوقت نفسه، أوضح ترامب أن الاتفاق مع إيران يتضمن إنجازات مهمة، من بينها فرض قيود على تخصيب اليورانيوم وترتيبات إقليمية حول مضيق هرمز، على الرغم من أن بعض بنود الاتفاق لم يتم الاتفاق عليها نهائيًا بعد، أو أنها تعرف بأنها مجرد تعليق مؤقت.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنيامين نتنياهو إسرائيل انهيار التفاهمات مع إيران التفاهمات مع إيران

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