ترامب: نتنياهو كاد أن يفشل الاتفاق مع إيران

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشدة، قائلا إن تصرفات إسرائيل خلال الحرب كادت أن تؤدي إلى انهيار التفاهمات مع إيران، وفقًا لمقابلة هاتفية مع صحيفة نيويورك تايمز. وقال ترامب إن إسرائيل "لم تكن لتصمد ساعتين" في مواجهة إيران النووية.

وفي الوقت نفسه، أوضح ترامب أن الاتفاق مع إيران يتضمن إنجازات مهمة، من بينها فرض قيود على تخصيب اليورانيوم وترتيبات إقليمية حول مضيق هرمز، على الرغم من أن بعض بنود الاتفاق لم يتم الاتفاق عليها نهائيًا بعد، أو أنها تعرف بأنها مجرد تعليق مؤقت.