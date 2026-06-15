أخي الملك.. شقيقة محمد صلاح تحتفل بعيد ميلاده

يحتفل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني اليوم بعيد ميلاده الـ 34 توافقا مع مباراة مصر أمام بلجيكا.

ووجهت رباب شقيقه محمد صلاح رسالة خاصة لأخيها بمناسبة عيد ميلادة، وكتبت عبر إنستجرام: عيد ميلاد سعيد أخي الملك،احبك.



وكانت قد حذرت صحيفة بلجيكية، لاعبي المنتخب البلجيكي من خطورة الدولي المصري محمد صلاح قبل مواجهة مصر، في إطار الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس العالم.



ووفقًا لصحيفة "Nieuwsblad"، فإن محمد صلاح لن يضطر للبحث بعيداً عن الحافز لمواجهة "الشياطين الحمر"، خاصة بعدما تحرر من قيود "سلوت" مدرب ليفربول.

وأشارت إلى أن صلاح سيصادف يوم المباراة ذكرى عيد ميلاده، وربما تكون هذه هي المشاركة الأخيرة له في منافسات كأس العالم.

وجاء في تقريرها: "انتباه يا شياطين بلجيكا.. يحتفل محمد صلاح بعيد ميلاده يوم الإثنين؛ حيث يبلغ النجم المصري 34 عاماً، وهو متحمس للغاية بالفعل لكأس العالم هذه. ومثلما هو الحال مع كيفين دي بروين، فقد منحه موسمه المخيب للآمال دافعاً إضافياً".