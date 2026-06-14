قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل تشريعية النواب: قانون الأحوال الشخصية يمس حياة 105 ملايين مصري
الإفتاء تستطلع اليوم غرة شهر المحرم وتحدد موعد رأس السنة الهجرية
طرح 314 شقة جاهزة للاستلام الفوري في 8 مدن جديدة.. تفاصيل
ضوابط جديدة لحماية القطن المصري.. والزراعة تحظر استغلال الأصناف المميزة
أزمة جديدة تضرب أوروجواي قبل مواجهة السعودية في كأس العالم
عمرو أديب: المغرب قدمت أداء مرعبا أمام البرازيل.. وأصبحت مرشحة للفوز بكأس العالم
شوط أول سلبي بين هولندا واليابان بكأس العالم
مصرع 12 شخصا إثر سقوط طائرة في ولاية ميزوري الأمريكية
عمرو أديب: أنتظر عرضًا مبهرًا من منتخب مصر أمام بلجيكا.. وقلبي يحدثني بنتيجة مشرفة
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026
لماذا سيرتدي حكم مباراة أوروجواي والسعودية اللون الوردي؟
6 ماتوا.. ننشر أسماء ضحايا سقوط سيارة في ترعة المريوطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحيفة شهيرة تحذر منتخب بلجيكا من خطورة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
قسم الرياضة

حذرت صحيفة بلجيكية، لاعبي المنتخب البلجيكي من خطورة الدولي المصري محمد صلاح قبل مواجهة مصر، في إطار الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة كأس العالم.

ووفقًا لصحيفة "Nieuwsblad"، فإن محمد صلاح لن يضطر للبحث بعيداً عن الحافز لمواجهة "الشياطين الحمر"، خاصة بعدما تحرر من قيود "سلوت" مدرب ليفربول.

وأشارت إلى أن صلاح سيصادف يوم المباراة ذكرى عيد ميلاده، وربما تكون هذه هي المشاركة الأخيرة له في منافسات كأس العالم.

وجاء في تقريرها: "انتباه يا شياطين بلجيكا.. يحتفل محمد صلاح بعيد ميلاده يوم الإثنين؛ حيث يبلغ النجم المصري 34 عاماً، وهو متحمس للغاية بالفعل لكأس العالم هذه. ومثلما هو الحال مع كيفين دي بروين، فقد منحه موسمه المخيب للآمال دافعاً إضافياً".

تحذير بلجيكي

واختتمت أنه على الرغم من إضاعة محمد صلاح لركلة جزاء حاسمة في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 (أمام السنغال)، إلا أنه يظل النجم الأبرز في صفوف منتخب مصر وقائد خط الهجوم.

منتخب بلجيكا محمد صلاح المنتخب البلجيكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

صورة تعبيرية

فتح باب الحجز لوحدات متوسطي الدخل غدا.. ومقدم الحجز 100 ألف جنيه

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

ترشيحاتنا

T1 by Trump Mobile

تفكيك يكشف الحقيقة.. هاتف ترامب نسخة شبه مطابقة لموبايل آسيوي شهير

شيفروليه كروز موديل 2026

سعر ومواصفات شيفروليه كروز موديل 2026 في السعودية

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. 4 تطبيقات لحل مشكلة بطء سرعة الانترنت.. ومايكروسوفت تطلق نظام التشغيل Windows 11

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

مخاطر عند تناول البازلاء الخضراء | احذرها

البازلاء
البازلاء
البازلاء

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

شاب مصري

شاب يرفع العلم المصري داخل المسجد الأقصى ويثير تفاعلًا واسعًا | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد