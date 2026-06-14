أحمد موسى: 110 ملايين مصري خلف المنتخب.. ومحمد صلاح النجم الأكثر جماهيرية في كأس العالم

أكد الإعلامي أحمد موسى ثقته الكبيرة في قدرة منتخب مصر على تقديم أداء قوي خلال مشواره في كأس العالم، مشددًا على أن الجماهير المصرية والعربية تترقب ظهور الفراعنة في البطولة وسط حالة من التفاؤل والدعم الكبير للاعبين.

مجموعة مميزة من اللاعبين

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن جميع لاعبي المنتخب يمثلون مصدر فخر للمصريين، مؤكدًا أن المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

تقديم مباراة قوية

وأضاف أن مباراة بلجيكا تمثل تحديًا مهمًا للفراعنة، إلا أن المنتخب المصري يمتلك عناصر مميزة وخبرات كبيرة تؤهله لتقديم مباراة قوية أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية، مشيرًا إلى أن المطلوب من اللاعبين هو القتال داخل الملعب وتقديم أفضل ما لديهم.

مئات الملايين من الجماهير العربية

وأوضح أن المنتخب الوطني يحظى بدعم جماهيري هائل، ليس فقط من 110 ملايين مصري، بل من مئات الملايين من الجماهير العربية التي تساند المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، مؤكدًا أن منتخب مصر يتمتع بشعبية كبيرة في مختلف دول العالم.

أبرز نجوم البطولة

وأشار موسى إلى أن قائد المنتخب يعد من أبرز نجوم البطولة وأكثرهم جماهيرية، ويحظى بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام العالمية والجماهير في مختلف الدول، وهو ما يضعه دائمًا تحت دائرة الضوء خلال المنافسات الكبرى.

دعم اللاعبين قبل المواجهات

وأكد أن الجماهير المصرية حرصت على التواجد بكثافة حول تدريبات المنتخب ومقر إقامة البعثة لدعم اللاعبين قبل المواجهات المرتقبة، في مشهد يعكس حجم الحب والثقة التي يحظى بها المنتخب الوطني.

التأهل إلى الأدوار المقبلة

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير تنتظر من اللاعبين تقديم أداء يليق باسم مصر، معربًا عن أمله في أن ينجح الفراعنة في تحقيق بداية قوية تمنح الجماهير الفرحة وتقرب المنتخب من التأهل إلى الأدوار المقبلة.

