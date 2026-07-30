زياد ياسر السابع على الجمهورية علمي رياضة: لم أعتمد على الدروس الخصوصية

أكد الطالب زياد ياسر صلاح، الحاصل على المركز السابع على مستوى الجمهورية بالشعبة العلمية (رياضيات)، سعادته الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع الحصول على هذا المجموع، لكنه كان يثق بأن الله سيكتب له الخير.

وقال زياد خلال حديثه مع قناة إكسترا نيوز: "لم أكن متوقعًا هذا المجموع، لكنني كنت أتمنى أن يكون خيرًا، والحمد لله على ما وصلت إليه، وأشكر أسرتي ومدرستي وجميع المدرسين الذين دعموني، وأهديهم هذا النجاح".

وأوضح زياد أنه لم يعتمد على الدروس الخصوصية خلال رحلته الدراسية، مؤكدًا أهمية الاعتماد على النفس والتركيز في تحقيق الهدف.

ووجه رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، قائلًا: "ركزوا في طريقكم، ولا تستمعوا كثيرًا لما يُقال على الإنترنت، لأن لكل شخص طريقته الخاصة في النجاح، المهم أن يعرف الطالب ما يناسبه، ويسعى ويجتهد ويدعو الله كثيرًا، وإن شاء الله يوفقه".