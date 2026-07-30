أبو الدهب: وجود الأهلي في الكونفدرالية سيجعلها أقوى من دوري الأبطال

أثار محمود أبو الدهب الجدل بتصريحاته بشأن مشاركة الأهلي المحتملة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن وجود الفريق الأحمر سيمنح البطولة قوة كبيرة خلال النسخة المقبلة.

الأهلي

وقال أبو الدهب إن مشاركة الأهلي في الكونفدرالية ستجعل البطولة أقوى من دوري أبطال أفريقيا في الموسم القادم، في إشارة إلى القيمة الجماهيرية والفنية التي يتمتع بها النادي، وما يضيفه من اهتمام إعلامي ومتابعة واسعة.

وتأتي تصريحات أبو الدهب في ظل الجدل الدائر حول شكل المنافسة القارية في الموسم الجديد، وإمكانية مشاركة الأهلي في الكونفدرالية، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا بين الجماهير والمحللين الرياضيين.