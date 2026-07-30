بسبب قضية زواج عرفي.. أشرف داري يطلب الرحيل عن الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن أزمة المغربي أشرف داري لاعب النادي الأهلي قد تؤثر على استمراره مع الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب يشعر بالقلق من تطورات القضية وتأثيرها على مسيرته في مصر.

أشرف داري

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "مصائب قوم عند قوم فوائد.، الأهلي كان مش عارف يمشي أشرف داري إزاي، وفجأة ظهرت قصة فتاة تدعي أنه تزوجها عرفيًا، ولكنه قام بسرقة العقد والمشغولات الذهبية".

وأضاف: "أشرف داري طلب الرحيل عن الأهلي في الوقت الحالي، لأن القضية سيكون لها تأثير على مشواره في مصر، وقلقان إن الموضوع يتطور من النيابة للمحكمة وقد يصدر حكم ضده".