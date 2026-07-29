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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

علاء البيلي: المعارض الدولية والبعثات التجارية تمثل إحدى أهم أدوات الترويج للمنتج المصري

الوزير المفوض التجاري علاء البيلي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض
الوزير المفوض التجاري علاء البيلي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض
علياء فوزى
نتيجة الثانوية العامة 2026

 شارك الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، في الجلسة الثانية من فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجامعة طنطا يومي 29 و30 يوليو، تحت رعاية  رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.

وخلال الجلسة التي جاءت بعنوان «رحلة المصدر من المصنع إلى الأسواق العالمية.. التصدير استراتيجية نمو وليس نشاطًا إضافيًا»، استعرض البيلي الدور الذي تقوم به الهيئة في دعم الشركات المصرية من خلال تنظيم المشاركة في المعارض الدولية، وتنظيم البعثات التجارية، واستضافة البعثات الشرائية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وربط الشركات بالمشترين والمستوردين في مختلف الأسواق.

 خطة متكاملة لزيادة مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية 

وأكد أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لزيادة مشاركة الشركات المصرية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، في المعارض الدولية المتخصصة، مع التركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية، بما يتيح للشركات فرصًا أكبر للترويج لمنتجاتها، وبناء شراكات تجارية، وإبرام تعاقدات تصديرية جديدة.


واختتم البيلي كلمته بالتأكيد على أن نجاح الترويج الخارجي يبدأ من جاهزية الشركات داخل المحافظات، مشيرًا إلى أن الهيئة ستعمل، من خلال مبادرة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية "مصر تنطلق بالتصدير" على توسيع قاعدة الشركات المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، بما يسهم في زيادة عدد المصدرين وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

المصرية العامة للمعارض وزارة الاستثمار البعثات الشرائية تعاقدات تصديرية رئيس مجلس الوزراء وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

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