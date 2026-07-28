قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب ناشئات السلة يفوز على تنزانيا ويتأهل إلى نهائيات الأفروباسكت
وزير الاستثمار : دعم توسعات أمازون في مصر
"التعليم العالي" تغلق 4 منشآت وهمية بالإسكندرية والبحيرة والشرقية
إيران تهدد بمنع عبور الشركات المستفيدة من أصولها بـ مضيق هرمز
الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور
مسؤولون أمريكيون : الضغوط الاقتصادية على إيران أشد تأثيرا من الحملة العسكرية
بقرار وبن جديدة يجتازان الفحص الطبي .. وبرنامج خاص قبل الظهور مع الأهلي
نتنياهو يصل إلى البيت الأبيض للقاء ترامب
الجيش الروسي يواصل استهداف الموانئ وسفن القوات الأوكرانية
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: أراضينا ليست قابلة للضم.. وحقوق شعبنا يجب الاعتراف بها
ترامب: نتنياهو يريد إبقاء الولايات المتحدة منخرطة في الصراع مع إيران
تعويض محمد صلاح يكلف ليفربول 9 مليارات جنيه .. تعرّف على مفاجأة الريدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار : نسعى لتمكين الشركات المصرية من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر المنصات

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
علياء فوزى

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عمر الصاحي، مدير عام شركة أمازون مصر، لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصري، واستعراض فرص تعزيز استثماراتها، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة ببيئة الأعمال، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات النوعية في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحفز تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية.

مقترحات المستثمرين

وأوضح الدكتور فريد أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحات المستثمرين، والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وتطبيق الأطر التشريعية والتنظيمية.

ومن جانبه، استعرض عمر الصاحي، تطور استثمارات أمازون منذ دخولها السوق المصري، مؤكدًا أن الشركة واصلت التوسع في بنيتها التشغيلية ومراكزها اللوجستية، بما يعكس ثقتها في السوق المصري وإمكاناته الواعدة، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الأسواق الاستراتيجية للشركة في المنطقة.

وأضاف أن مركز خدمة العملاء التابع لأمازون في مصر يعد أحد المراكز الإقليمية الرئيسية للشركة، حيث يقدم خدمات دعم العملاء لعدد من الأسواق الدولية، وفي مقدمتها دول أفريقيا والمكسيك، من خلال كوادر مصرية مؤهلة تقدم خدمات متعددة اللغات وفق أعلى المعايير العالمية. وأوضح أن المركز يسهم في دعم قطاع خدمات التعهيد وخدمات الأعمال الرقمية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتقديم الخدمات العابرة للحدود، إلى جانب توفير فرص عمل نوعية للشباب في مجالات التكنولوجيا وخدمة العملاء والعمليات الرقمية.

كما استعرض الصاحي عددًا من المبادرات التي تنفذها أمازون لدعم الشركات والمصنعين المصريين، وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر منصات التجارة الإلكترونية، مؤكدًا حرص الشركة على توسيع التعاون مع الجهات الحكومية لتعزيز الصادرات المصرية والاستفادة من أدوات التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بأنشطة الشركة، حيث أكد الوزير حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة هذه الملفات في إطار القوانين واللوائح المنظمة، بما يدعم استقرار بيئة الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لدعم خطط أمازون التوسعية في مصر، وتعزيز دورها في تنمية التجارة الإلكترونية، وتمكين الشركات المصرية من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر المنصات الرقمية.

وزير الاستثمار السوق المصري دعم الاستثمار مجتمع الأعمال تدفقات الاستثمار المحلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

ترشيحاتنا

وليد غليس

مش صفقات بس .. وليد غليس يوضح أسباب قوة المنافسة بالدوريات الخليجية

وائل رياض

وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام الأردن وديا

إبراهيم سانجاري

نوتينجهام فورست يجدد عقد إبراهيم سانجاري حتى 2029

بالصور

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

ما أسباب الشيب المبكر؟

ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟

تهديدات الانتقام تصل إلى ميلانيا ترامب.. دعاوي إيرانية لقلتها وابنها |صور وفيديو

ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد