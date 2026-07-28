وزير الاستثمار : نسعى لتمكين الشركات المصرية من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر المنصات

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عمر الصاحي، مدير عام شركة أمازون مصر، لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصري، واستعراض فرص تعزيز استثماراتها، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المرتبطة ببيئة الأعمال، ودعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات النوعية في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحفز تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية.

مقترحات المستثمرين

وأوضح الدكتور فريد أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال، والاستماع إلى مقترحات المستثمرين، والعمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجههم، بما يحقق التوازن بين دعم الاستثمار وتطبيق الأطر التشريعية والتنظيمية.

ومن جانبه، استعرض عمر الصاحي، تطور استثمارات أمازون منذ دخولها السوق المصري، مؤكدًا أن الشركة واصلت التوسع في بنيتها التشغيلية ومراكزها اللوجستية، بما يعكس ثقتها في السوق المصري وإمكاناته الواعدة، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الأسواق الاستراتيجية للشركة في المنطقة.

وأضاف أن مركز خدمة العملاء التابع لأمازون في مصر يعد أحد المراكز الإقليمية الرئيسية للشركة، حيث يقدم خدمات دعم العملاء لعدد من الأسواق الدولية، وفي مقدمتها دول أفريقيا والمكسيك، من خلال كوادر مصرية مؤهلة تقدم خدمات متعددة اللغات وفق أعلى المعايير العالمية. وأوضح أن المركز يسهم في دعم قطاع خدمات التعهيد وخدمات الأعمال الرقمية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتقديم الخدمات العابرة للحدود، إلى جانب توفير فرص عمل نوعية للشباب في مجالات التكنولوجيا وخدمة العملاء والعمليات الرقمية.

كما استعرض الصاحي عددًا من المبادرات التي تنفذها أمازون لدعم الشركات والمصنعين المصريين، وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر منصات التجارة الإلكترونية، مؤكدًا حرص الشركة على توسيع التعاون مع الجهات الحكومية لتعزيز الصادرات المصرية والاستفادة من أدوات التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بأنشطة الشركة، حيث أكد الوزير حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة هذه الملفات في إطار القوانين واللوائح المنظمة، بما يدعم استقرار بيئة الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لدعم خطط أمازون التوسعية في مصر، وتعزيز دورها في تنمية التجارة الإلكترونية، وتمكين الشركات المصرية من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر المنصات الرقمية.