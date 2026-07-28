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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حسيت تجاهك برغبة .. التحقيقات تكشف رسائل مثيرة في حادث الفاطم

المتهم
المتهم
رامي المهدي

كشفت أوراق التحقيقات أن الفحص الفني للهاتف المحمول الخاص بإحدى المجني عليهن أسفر عن العثور على رسائل متبادلة بينها وبين الحساب المنسوب للمتهم م.ط عبر موقع "فيسبوك".

وأوضحت التحقيقات أن التحريات الفنية أثبتت أن الحساب يحمل العلامة الزرقاء الخاصة بشركة "ميتا"، وهي علامة يتم الحصول عليها بعد تقديم مستندات رسمية للتحقق من هوية صاحب الحساب، مثل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ما أسفر عن تحديد مستخدم الحساب بأنه المتهم محمد عبد الحميد الطاهر سلطان.

وأضافت التحقيقات أن المتهم يقيم بقرية الزريقات بحري التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، وله محل إقامة آخر بمنطقة جاردن سيتي في القاهرة.

كما كشفت أعمال الفحص عن وجود محادثات أخرى بين إحدى المجني عليهن والمتهم عبر تطبيق "واتساب"، تضمنت رسائل متبادلة أرفقت ضمن ملف التحقيقات.

وبحسب أوراق القضية، تضمنت المحادثات رسالة من المجني عليها جاء فيها: "شمتانة فيك وأتمنى تتدمر وتنتهي وتعيش باقي أيامك في تعاسة، وتاخد الجزاء اللي تستحقه... اللي زيك مكانه السجن... وهعمل أي حاجة أقدر عليها علشان أنتقم منك."

وأظهرت التحقيقات كذلك وجود رسائل تعود إلى نهاية شهر أكتوبر 2022، تضمنت محاولة من المتهم لتبرير ما بدر منه، إذ كتب في إحدى الرسائل: "إذن انتي بتحاسبيني إني حسيت تجاهك برغبة صح" لترد المجني عليها: "أنت شبه استدرجتني، وأنت أكيد عارف إني كنت مطمنة لك وواثقة إن مفيش حاجة من دي ممكن أتخيلها تحصل بينا."

وكانت جهات التحقيق المختصة قد حددت جلسة 18 أغسطس المقبل لبدء محاكمة محمد طاهر، صاحب مؤسسة "بيت فاطم"، على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على أربع فتيات، وذلك بعد ضم نتائج تفريغ الهواتف والمحادثات الإلكترونية إلى ملف القضية.

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