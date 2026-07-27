ننشر نص أمر إحالة محمد طاهر صاحب بيت فاطم المتهم بالتحر.ش بالفتيات

حددت جهات التحقيق المختصة جلسة 18 أغسطس المقبل، لبدء محاكمة محمد طاهر، صاحب مؤسسة "بيت فاطم"، على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على أربع فتيات، وذلك وفقًا لما ورد في أمر الإحالة.

ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى 11 يناير 2026، بدائرتي قصر النيل والسادس من أكتوبر بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث اتهمته باستغلال المجني عليهن عن طريق الخداع والاحتيال واستغلال حالتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية، بزعم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن، قبل أن يستغلهن جنسيًا، بحسب ما ورد بالتحقيقات.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهم بهتك عرض إحدى المجني عليهن بالقوة، مستغلًا سلطته الوظيفية عليها أثناء عملها بمؤسسة "بيت فاطم"، وذلك من خلال ملامسة جسدها ومحاولة تقبيلها دون رضاها.

وأسندت النيابة إليه كذلك تهمة هتك عرض مجني عليها أخرى، مستغلًا سلطته عليها بصفتها متطوعة بالمؤسسة، وارتكاب أفعال تمس حرمة جسدها دون موافقتها، وفقًا لما جاء بأوراق القضية.

كما شملت الاتهامات هتك عرض مجني عليها ثالثة، وارتكاب اعتداء جنسي بحقها دون رضاها، إضافة إلى ملامسة مواضع العفة بالقوة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة المتهم أيضًا بهتك عرض مجني عليها رابعة بالقوة، من خلال ملامسة مواضع العفة والتعدي عليها دون رضاها، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

وتضمن أمر الإحالة كذلك اتهام محمد طاهر بارتكاب جريمة التحرش الجنسي بإحدى المجني عليهن، عبر توجيه إيحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية بقصد الحصول على منفعة جنسية، مستغلًا سلطته الوظيفية عليها أثناء تطوعها للعمل بالمؤسسة، ووقوع الواقعة داخل مقر العمل.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهم في 18 أغسطس، للفصل في الاتهامات المسندة إليه، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة.