وزير الاستثمار : دعم توسعات أمازون في مصر

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، حرص الدولة على إزالة التحديات أمام المستثمرين وتوفير بيئة أعمال تنافسية تدعم التوسع والاستثمار، مشددًا على أن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي يمثل أولوية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم مع عمر الصاحي مدير عام شركة أمازون مصر، لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصري وتعزيز استثماراتها.



وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات النوعية في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، مع استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب تمكين الشركات المصرية من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر المنصات الرقمية.



من جانبه، أكد عمر الصاحي أن السوق المصري يمثل محورًا استراتيجيًا لخطط التوسع الإقليمية لشركة أمازون، مشيرًا إلى أن الشركة واصلت التوسع في بنيتها التشغيلية واللوجستية، وأن مركز خدمة العملاء التابع لها في مصر يدعم أسواقًا دولية، من بينها دول أفريقيا والمكسيك، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات الأعمال الرقمية، فضلًا عن توفير فرص عمل نوعية للشباب.

واستعرض الصاحي مبادرات أمازون لتمكين الشركات والمصنعين المصريين من الوصول إلى الأسواق العالمية عبر التجارة الإلكترونية، مؤكدًا حرص الشركة على توسيع التعاون مع الجهات الحكومية لدعم الصادرات والاستفادة من أدوات التحول الرقمي.



وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بأنشطة الشركة، حيث أكد وزير الاستثمار استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة هذه الملفات بما يعزز استقرار بيئة الاستثمار وثقة المستثمرين، فيما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق لدعم خطط أمازون التوسعية وتعزيز دورها في تنمية التجارة الإلكترونية في مصر.

