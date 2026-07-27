وزير الاستثمار: استراتيجية الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتضمن 12 قطاعا

قال الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكيلة وإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).

وأضاف محمد فريد، أن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026، من القاهرة يأتي في وقت فيه اضطرابات عالمية وتغيرات جيو سياسية.

12 قطاعا اقتصادي

وأشار فريد إلى الإعلان قربيا عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي ستتضمن القطاعات الأكثر جاهزية للترويج الخارجي والسبل المناسبة لها.

وتابع: "الاستراتيجية تتضمن 12 قطاعات منها 8 قطاعات جاهزة، وهناك 4 قطاعات تحتاج لقرارات منظمة لها لتصبح أكثر جاهزية".

وأوضح فريد أن هناك خطة لجذب المستثمرين الجدد بصورة ميسرة ومن خلال منصة مركزية لتأسيس الشركات تتضمن 468 نشاط اقتصادي.

وأكد فريد، أن تقرير الاستثمار العالمي 2026، أداة مهم للحوار وتطوير بيئة الأعمال وليس فقط أداة رصد.