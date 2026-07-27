منتخب الأردن للشباب يواجه مصر وديا مرتين استعدادا للتصفيات الآسيوية

يخوض منتخب الأردن للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم أولى مبارياته الودية أمام نظيره المصري غدا / الثلاثاء / في العاصمة القاهرة، ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه المنتخب الأردني في مصر استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس آسيا.

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم 31 يوليو الجاري، في إطار برنامج الإعداد الفني الذي وضعه الجهاز الفني لرفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق التصفيات.

ويشارك المنتخب الأردني في التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات طاجيكستان والبحرين وأفغانستان، وتقام منافساتها بنظام التجمع في البحرين خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 6 سبتمبر 2026.

وضمت قائمة المنتخب الأردني المشاركة في المعسكر 24 لاعبًا هم، محمد اللطايفة، محمد الشلول، قصي الحلاحلة، عمر الخطيب، إياد العماوي، ناصر الدجاني، أحمد أبو كوش، قيس الشواشرة، فيصل اللوزي، محمد أبو رمح، عهد الشحادات، سعود أبو زيد، مالك البستنجي، علي النعيمي، أديب رمضان، خزرج القاسم، قصي عامر، حسين الذيابات، محمد البيطار، الزين عودة، عاصم أبو عياش، محمد هندومة، مهند مصطفى، ومحمد أبو الغنم.



