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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اجتماع عاجل داخل الزمالك.. وملفات ساخنة على طاولة المجلس

اجتماع عاجل داخل الزمالك.. وملفات ساخنة على طاولة المجلس
اجتماع عاجل داخل الزمالك.. وملفات ساخنة على طاولة المجلس
محمد بدران   -  
علا محمد

كشف طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن عقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا طارئًا مساء اليوم، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب ملفات أخرى تخص النادي.

وكتب طارق السيد، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن مجلس إدارة الزمالك سيجتمع بشكل طارئ مساء اليوم، من أجل بحث عدد من الملفات المهمة الخاصة بالفريق الأول، في ظل المرحلة الحالية التي تسبق انطلاق الموسم الجديد.

وتأتي هذه التطورات في وقت لم يحسم فيه الزمالك حتى الآن موعد انطلاق فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم، رغم اقتراب بداية منافسات موسم 2026-2027، وسط حالة من الترقب بشأن الاستعدادات النهائية للموسم الجديد، إلى جانب عدم الاستقرار فيما يتعلق بالجهاز الفني.

ويثير تأخر تحديد موعد بدء فترة الإعداد العديد من التساؤلات داخل أوساط جماهير الزمالك، خاصة في ظل تحركات المنافسين، حيث بدأ الأهلي استعداداته للموسم الجديد وخاض أولى مبارياته الودية، بينما دخل بيراميدز معسكره الإعدادي في تركيا استعدادًا للموسم المقبل.

وفي المقابل، ينتظر لاعبو الزمالك والجماهير الإعلان الرسمي عن موعد انطلاق التدريبات، في ظل ضيق الوقت قبل انطلاق الموسم، وهو ما يضع الجهاز الفني، حال الاستقرار عليه، أمام تحدٍ كبير لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل قبل بداية المنافسات الرسمية.

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