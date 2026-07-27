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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدنيا مش ماشية ليه.. نجل معتمد جمال يحتفل بتتويج والده بجائزة الأفضل

نجل معتمد جمال يحتفل بتتويج والده بجائزة الأفضل
نجل معتمد جمال يحتفل بتتويج والده بجائزة الأفضل
علا محمد

وجه نجل معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، رسالة مؤثرة إلى والده، عقب تتويجه بجائزة أفضل مدير فني في الدوري المصري الممتاز عن موسم 2025-2026.

وكتب نجل معتمد جمال عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مستشهدًا بقول الله تعالى: "لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا"، قبل أن يوجه رسالة دعم وفخر لوالده.

وأضاف: "من كام شهر كنت بتقولي هي إيه المشكلة؟ الدنيا مش ماشية ليه؟ بس ربنا كان بيرتبلك عشان يفرح قلبك، أحسن وأفضل أب وصاحب قبل ما تكون أحسن وأفضل مدير فني في مصر".

وجاء تتويج معتمد جمال بعد نجاحه في قيادة الزمالك للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، بعدما حسم الفريق البطولة في الجولة الأخيرة بالفوز على سيراميكا كليوباترا، ليتوج بالدرع على استاد القاهرة.

كما حصد الزمالك جائزة أفضل نادٍ في الموسم خلال الحفل، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني، والأهلي الذي أنهى الموسم في المركز الثالث، بعد منافسة قوية بين الثلاثي طوال الموسم في ظل إقامة الدوري بنظام المجموعتين للمرة الثانية في تاريخه.

وفي الوقت نفسه، لا يزال الزمالك يترقب حسم ملف فترة الإعداد للموسم الجديد 2026-2027، إذ لم يعلن النادي حتى الآن موعد انطلاق التدريبات، رغم اقتراب بداية المنافسات الرسمية، وسط حالة من عدم الاستقرار بشأن الجهاز الفني.

ويثير تأخر انطلاق فترة الإعداد تساؤلات جماهير الزمالك، خاصة مع تحركات المنافسين، حيث بدأ الأهلي استعداداته للموسم الجديد وخاض أولى مبارياته الودية، بينما دخل بيراميدز معسكره الإعدادي في تركيا، في انتظار إعلان الزمالك خطته النهائية للاستعداد للموسم المقبل.

نجل معتمد جمال معتمد جمال المدير الفني للزمالك زمالك مدير فني الدوري المصري الممتاز

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