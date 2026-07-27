معتمد جمال يكشف أصحاب الإنجاز الحقيقيين بعد تتويجه بأفضل مدرب

أعرب معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه بجائزة أفضل مدرب في مصر لعام 2026 ، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعود إلى جماهير النادي ولاعبيه وكل أفراد المنظومة، وليس له وحده.

ووجه معتمد جمال الشكر لجماهير الزمالك، قائلًا: "الجائزة دي ليها أصحاب غيري بصراحة، وفي البداية أصحابها جماهير نادي الزمالك، اللي كان ليها الفضل بجد والله. ومش عشان أنا في حفل ولازم أقول الكلام ده، لكن فعلًا من غير جماهير نادي الزمالك ما كنتش أنا هبقى واقف قدامكم".

وأشاد المدير الفني بلاعبي الزمالك، مؤكدًا أنهم كانوا السبب الرئيسي في النجاح الذي تحقق، وقال: "ثاني حاجة اللعيبة الأبطال اللي عملوا كل حاجة بدون مقابل، فأنا بشكرهم لأنكم تعبتوا، ومن غيركم ما كنتش عملت أي حاجة، أنتم الأصل في الجائزة دي. ناس كانت بتلعب وبتكسب وما بتاخدش حاجة، فأنا بشكر لاعيبة نادي الزمالك وبهديلهم الجائزة دي".

كما وجه معتمد جمال الشكر إلى مجلس إدارة الزمالك وجميع العاملين داخل النادي، مضيفًا: "بشكر مجلس إدارة نادي الزمالك، والمدير الرياضي، والجهاز الفني والإداري والطبي، وعمال الغرف، وكل الناس اللي كانت موجودة عشان نادي الزمالك يبقى بطل الدوري".

واختتم مدرب الزمالك كلمته برسالة مؤثرة، أهداها إلى روح والده والراحل محمد صبري، قائلًا: "بهدي الجائزة دي لوالدي الله يرحمه، لأنه كان أول واحد مؤمن إني إن شاء الله أعمل حاجة. وبهديها كمان لروح عشيرة عمري الكابتن محمد صبري ربنا يرحمه، لأن وأنا بودعه قلت له: إن شاء الله الدوري ده هيبقى باسم محمد صبري، ودي الجائزة اللي بهديهاله".