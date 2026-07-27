قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: إجراءات متنوعة لتعزيز شفافية الموازنة
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال جاسوس يعمل لصالح الاستخبارات النيوزيلندية
اعتزال السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكم نهائي بطولة كأس العالم
طفرة جديدة للصادرات الغذائية المصرية.. 3.77 مليار دولار بنمو 10.5%
من سفح الأهرامات: الأهلي يزيح الستار عن أضخم عقد رعاية في تاريخ الكرة المصرية
الاحتلال يقتحم معهد التدريب التقني بقلنديا شمال القدس ويحتجز العاملين
2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبعة.. التخصصات ورابط التقديم
600 ضباط ودبلوماسي إسرائيلي يحذرون ترامب من الإرهاب في الضفة
أعلى راتب في تاريخه.. أرسنال يجهز عرض القرن لخطف فينيسيوس
الصحة: توزيع 505 أجهزة أشعة على المحافظات.. وإجراء 14 ألف فحص متنقل العام الماضي
يدعوت إحرونوت: العثور على جثة مجندة إسرائيلية في قاعدة عسكرية وسط إسرائيل
مبابي: لن أضع وشمًا.. أريد أن يتذكرني الناس بما قدمته في الملعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معتمد جمال يكشف أصحاب الإنجاز الحقيقيين بعد تتويجه بأفضل مدرب

معتمد جمال
معتمد جمال
محمد بدران   -  
علا محمد

أعرب معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه بجائزة أفضل مدرب في مصر لعام 2026 ، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعود إلى جماهير النادي ولاعبيه وكل أفراد المنظومة، وليس له وحده.

ووجه معتمد جمال الشكر لجماهير الزمالك، قائلًا: "الجائزة دي ليها أصحاب غيري بصراحة، وفي البداية أصحابها جماهير نادي الزمالك، اللي كان ليها الفضل بجد والله. ومش عشان أنا في حفل ولازم أقول الكلام ده، لكن فعلًا من غير جماهير نادي الزمالك ما كنتش أنا هبقى واقف قدامكم".

وأشاد المدير الفني بلاعبي الزمالك، مؤكدًا أنهم كانوا السبب الرئيسي في النجاح الذي تحقق، وقال: "ثاني حاجة اللعيبة الأبطال اللي عملوا كل حاجة بدون مقابل، فأنا بشكرهم لأنكم تعبتوا، ومن غيركم ما كنتش عملت أي حاجة، أنتم الأصل في الجائزة دي. ناس كانت بتلعب وبتكسب وما بتاخدش حاجة، فأنا بشكر لاعيبة نادي الزمالك وبهديلهم الجائزة دي".

كما وجه معتمد جمال الشكر إلى مجلس إدارة الزمالك وجميع العاملين داخل النادي، مضيفًا: "بشكر مجلس إدارة نادي الزمالك، والمدير الرياضي، والجهاز الفني والإداري والطبي، وعمال الغرف، وكل الناس اللي كانت موجودة عشان نادي الزمالك يبقى بطل الدوري".

واختتم مدرب الزمالك كلمته برسالة مؤثرة، أهداها إلى روح والده والراحل محمد صبري، قائلًا: "بهدي الجائزة دي لوالدي الله يرحمه، لأنه كان أول واحد مؤمن إني إن شاء الله أعمل حاجة. وبهديها كمان لروح عشيرة عمري الكابتن محمد صبري ربنا يرحمه، لأن وأنا بودعه قلت له: إن شاء الله الدوري ده هيبقى باسم محمد صبري، ودي الجائزة اللي بهديهاله".

معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك الزمالك المدير الفني بلاعبي الزمالك مجلس إدارة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

الراقصة ماريا جانييف

أول تعليق من راقصة فيديو عيادة الأسنان الإسرائيلية

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

أفشة

مستحقاتنا كاملة.. شروط أفشة وشريف قبل الرحيل عن الأهلي

الكاف

اتحاد الكرة: الكاف لم يرفض مقترح زيادة عدد أندية دوري الأبطال.. وتطبيقه يبدأ الموسم المقبل

ترشيحاتنا

متهم

القبض على مدير شركة إنتاج فني بالجيزة

العملات الأجنبية

الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 3 ملايين جنيه

أرشيفية

بسبب 100 جنيه.. تفاصيل حبس شاب بتهمة إنهاء حياة والده في 15 مايو

بالصور

سعرها لا يصدق.. روبي تثير الجدل بإطلالة جديدة

سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي
سعر إطلالة روبي

بسعر خيالي.. روبي بإطلالة صيفية مثيرة للجدل

روبي
روبي
روبي

محافظ الشرقية يستقبل وزير العمل لتسليم 50 عقد لذوي الهمم

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد