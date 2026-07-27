نجم الأهلي السابق يطالب حسين لبيب بعودة معتمد جمال لتدريب الزمالك

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي يواصل تحقيق نجاحات كبيرة على المستوى الاستثماري، مشيدًا بعقد الرعاية التاريخي الذي سيعلنه النادي.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، ويذاع على قناة CBC: "الأهلي سيعلن غدًا عن عقد رعاية تاريخي، وهو يؤكد أن النادي يسير بخطوات ثابتة على المستوى الإداري والاستثماري".

وأضاف: "أنصح حسين لبيب، بإعادة معتمد جمال، لقيادة فترة إعداد الزمالك، حتى يكون الفريق جاهزًا بالشكل المطلوب قبل انطلاق الموسم الجديد".



ويواصل مسؤولو الأهلي العمل على حسم ملف الراحلين خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، من أجل الاستقرار على القائمة النهائية للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان الأهلي قد خاض أولى مبارياته الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، الخميس الماضي، أمام فريق النصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.