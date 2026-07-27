محمد عبدالجليل: أنصح حسين لبيب بإعادة معتمد جمال.. والأهلي يواصل صناعة التاريخ

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي يواصل تحقيق نجاحات كبيرة على المستوى الاستثماري، مشيدًا بعقد الرعاية التاريخي الذي سيعلنه النادي.

وقال محمد عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة CBC: "الأهلي سيعلن غدًا عن عقد رعاية تاريخي، وهو يؤكد أن النادي يسير بخطوات ثابتة على المستوى الإداري والاستثماري".

وأضاف: "أنصح حسين لبيب بإعادة معتمد جمال لقيادة فترة إعداد الزمالك، حتى يكون الفريق جاهزًا بالشكل المطلوب قبل انطلاق الموسم الجديد".