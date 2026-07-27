شبانة: الأهلي أول ناد جماهيري يمتلك استادا.. ويتجه بقوة نحو أوروبا

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يواصل ترسيخ ريادته على المستوى الإداري والاستثماري، مشيرًا إلى أن نجاحاته خارج الملعب أصبحت نموذجًا يُحتذى به في إدارة الأندية وتحقيق الإيرادات المستدامة.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة CBC: "الأهلي أول نادٍ جماهيري في التاريخ يمتلك استادًا، وأول نادٍ جماهيري يكون لديه خمسة فروع، بل وينشئ ناديًا جديدًا دون أن يدفع جنيهًا واحدًا، وهذه الأمور يجب أن تُقال حتى يتعلم الجميع".

وأضاف: "الأهلي يعمل حاليًا على توسيع حضوره في أوروبا، وهناك خطوة قوية سيتم الإعلان عنها قريبًا، وهذا هو معنى الإيرادات المستدامة التي تعتمد عليها المؤسسات الرياضية الكبرى".

وتابع: "الأندية في مصر اعتادت على الإنفاق فقط، لكنها لا تفكر في كيفية تعويض ما تنفقه أو خلق مصادر دخل جديدة، بينما الأهلي يسير وفق رؤية استثمارية واضحة تضمن له الاستمرار والتطور".