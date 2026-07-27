ناشئات الكاميرون يهزمن المغرب في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بالإسكندرية

حقق منتخب الكاميرون للناشئات فوزًا مستحقًا على منافسه منتخب المغرب بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، ضمن منافسات بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا للكرة الطائرة، التي يستضيفها نادي بايونيرز بالإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا.

وتقام البطولة تحت رعاية الكابتن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا للبطولة النائبة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة والكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد مديراً للبطولة.

وجاءت المباراة قوية، ونجح المنتخب الكاميروني في فرض سيطرته على أغلب فتراتها، ليحسم الشوط الأول بنتيجة (25-14)، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة (25-18). ونجح المنتخب المغربي في تقليص الفارق بعد فوزه بالشوط الثالث بنتيجة (25-22)، قبل أن يحسم منتخب الكاميرون اللقاء بفوزه في الشوط الرابع بنتيجة (25-12)، لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 3-1.

وكان منتخب المغرب قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على السنغال بنتيجة (3-2)، قبل أن يتلقى ثلاث هزائم متتالية أمام منتخبات مصر والجزائر وتونس بنتيجة (3-0).

في المقابل، واصل منتخب الكاميرون تقديم عروضه القوية، بعدما سبق له الفوز على السنغال بثلاثة أشواط دون رد، ثم تغلب على الجزائر بنتيجة (3-1)، بينما خسر أمام منتخبي مصر وتونس بنتيجة (3-0) في المباراتين