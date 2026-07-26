تونس تفوز على ليبيا في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئين بالإسكندرية

حقق منتخب تونس للناشئين تحت 18 عامًا فوزًا مستحقًا على نظيره الليبي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في إطار منافسات بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا، المقامة على صالة نادي بايونيرز بمدينة الإسكندرية، خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا.

وتقام البطولة تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة النائبة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة والكابتن حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد مديراً للبطولة.

وجاءت نتائج أشواط المباراة على النحو التالي:

* الشوط الأول: 25-17 لصالح تونس.

* الشوط الثاني: 25-20 لصالح تونس.

* الشوط الثالث: 27-25 لصالح ليبيا.

* الشوط الرابع: 25-19 لصالح تونس.

وبهذا الفوز، واصل المنتخب التونسي عروضه القوية في البطولة، بعدما سبق له تحقيق الفوز على الكاميرون بنتيجة 3-1، فيما تلقى خسارة أمام الجزائر بنتيجة 3-2.

في المقابل، خاض المنتخب الليبي مواجهة قوية رغم الخسارة، بعدما كان قد استهل مشواره بالفوز على الجزائر بنتيجة 3-2، قبل أن يخسر أمام الكاميرون بنتيجة 3-1.

وتتواصل منافسات البطولة وسط مشاركة نخبة من المنتخبات الأفريقية، في إطار سعيها لحصد اللقب القاري وإبراز المواهب الواعدة في الكرة الطائرة الأفريقية.