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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إجراءات جديدة لضبط السوق.. شعبة البن تكشف تأثير أزمة "البن المغشوش"

البن
البن
رحمة سمير

أكدت شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة أن الجدل المثار مؤخرًا بشأن البن المغشوش انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، معلنة عن حزمة من الإجراءات الجديدة لتعزيز ثقة المستهلكين، في مقدمتها إطلاق صفحة رسمية للشعبة ودراسة تطبيق نظام QR Code على عبوات البن.

تراجع المبيعات بسبب أزمة البن المغشوش

وقال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مبيعات البن تراجعت بنحو 5% خلال الفترة الأخيرة، نتيجة حالة الجدل التي صاحبت الحديث عن انتشار البن المغشوش.

انخفاض عائدات البن

اجتماع موسع لوضع آليات مواجهة الغش

وأوضح فوزي أن الشعبة عقدت اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، بمشاركة التجار والمصنعين والمستوردين، إلى جانب ممثلي مديرية التموين، لبحث سبل مكافحة الغش وإحكام الرقابة على سوق البن.

صفحة رسمية و«QR Code» لتعزيز الثقة

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش إطلاق صفحة رسمية لشعبة البن لنشر البيانات والتصريحات الرسمية، بالإضافة إلى دراسة تطبيق رمز الاستجابة السريع (QR Code) على عبوات البن، بما يسمح للمستهلك بالتحقق من مصدر المنتج والتأكد من سلامته.

طريقة اختبار القهوة

الغش خارج المنظومة الرسمية

وشدد رئيس الشعبة على أن حالات الغش لا تمثل تجار البن المعتمدين، وإنما تصدر عن جهات تعمل خارج المنظومة الرسمية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الأجهزة الرقابية لملاحقة المخالفين وحماية المستهلك.

تحذير من الأسعار المنخفضة

وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح فوزي أن سعر كيلو البن المطحون الطبيعي يتراوح حاليًا بين 520 و680 جنيهًا وفقًا لنوعية الخلطات، محذرًا المستهلكين من الانجذاب إلى الأسعار المنخفضة بصورة غير منطقية.

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وشهدت الأسواق خلال الأيام الماضية حالة من الجدل بعد تداول معلومات عن وجود بن مغشوش، ما دفع الجهات المعنية وشعبة البن إلى التحرك لطمأنة المستهلكين، والتأكيد على تشديد الرقابة، مع بحث آليات تقنية جديدة لضمان تتبع المنتجات وتعزيز الشفافية داخل السوق.

البن البن المغشوش المبيعات ضبط السوق الجدل

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