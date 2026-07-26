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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تعثر قيدهم في الزمالك.. البنك الأهلي يضم أبناء محمد صبري إلى قطاع الناشئين

آدم محمد صبري
آدم محمد صبري
حسن العمدة

حسم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، برئاسة أشرف نصار، إجراءات ضم أبناء نجم الزمالك ومنتخب مصر الراحل محمد صبري إلى قطاع الناشئين بالنادي، وذلك ضمن خطة الإدارة لاكتشاف المواهب الشابة ودعم فرق الناشئين استعدادًا للمواسم المقبلة.

وشهدت القائمة انضمام آدم محمد صبري إلى فريق مواليد 2010، وآسر محمد صبري إلى فريق مواليد 2012، فيما التحق علي محمد صبري بفريق مواليد 2015، ليبدأ الثلاثي مشوارهم الكروي داخل قطاع الناشئين بالبنك الأهلي.

وأكد أشرف نصار أن قطاع الناشئين يمثل أحد أهم ركائز مشروع النادي، في ظل العمل الذي يقوده بدر رجب، رئيس القطاع، من خلال تطوير المواهب وتوفير بيئة احترافية تساعد اللاعبين على التطور والوصول إلى الفريق الأول.

ووجه رئيس البنك الأهلي تمنياته بالتوفيق لأبناء محمد صبري، معربًا عن ثقته في قدرتهم على استكمال المسيرة الكروية وترك بصمة مميزة، امتدادًا لما قدمه والدهم الراحل في الملاعب المصرية.

وكان نادي الزمالك قد سعى إلى قيد أبناء محمد صبري ضمن قطاع الناشئين، إلا أن إيقاف القيد المفروض على القلعة البيضاء حال دون إتمام الإجراءات، ليحسم البنك الأهلي الصفقة ويضم اللاعبين إلى صفوفه.
 

نادي البنك الأهلي البنك الأهلي أشرف نصار الراحل محمد صبري آدم محمد صبري

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