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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود جهاد يكثف تدريباته الفردية استعدادًا للعودة بقوة إلى صفوف الزمالك

محموةد جهاد
محموةد جهاد
محمد سمير

يواصل محمود جهاد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ برنامج تدريبي منفرد خلال فترة الإعداد الحالية، في إطار استعداداته للموسم الجديد، سعيًا لاستعادة كامل جاهزيته الفنية والبدنية والعودة بقوة إلى حسابات الجهاز الفني.

ويحرص اللاعب على استغلال فترة الإعداد بأفضل صورة، من خلال تكثيف التدريبات الفردية للحفاظ على معدلات اللياقة البدنية والوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل انطلاق الموسم، بعدما واجه سلسلة من التحديات منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء.

وعانى محمود جهاد من سوء حظ كبير بسبب الإصابات المتكررة التي لاحقته منذ انتقاله إلى الزمالك، وهو ما أثر على استمراريته مع الفريق وحرمه من الظهور بصورة منتظمة، ليبتعد عن التشكيل الأساسي خلال فترات طويلة.

ورغم تعافيه وعودته للمشاركة، لم يتمكن اللاعب من استعادة مستواه المعهود أو تثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي خلال الموسم الماضي، نتيجة عدم اكتمال جاهزيته، إلى جانب المنافسة القوية في خط الوسط.

ويأمل جهاد أن تمثل فترة الإعداد الحالية نقطة انطلاق جديدة في مسيرته مع الزمالك، من خلال استعادة ثقة الجهاز الفني وحجز مكان أساسي ضمن تشكيل الفريق، الذي يستعد لخوض موسم مزدحم بالتحديات على المستويين المحلي والقاري.

محمود جهاد الزمالك نادي الزمالك فترة الإعداد الإصابات المتكررة

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