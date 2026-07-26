مفاوضات الأهلي وإنبي مستمرة.. الأحمر يقدم عرضا جديدا لضم حامد عبدالله

تتواصل مفاوضات النادي الأهلي مع إدارة إنبي من أجل التعاقد مع حامد عبدالله، لاعب الفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وكشفت تقارير أن آخر مطالب نادي إنبي للحصول على خدمات اللاعب تتمثل في الحصول على 40 مليون جنيه، بالإضافة إلى نفس الامتيازات الخاصة بصفقتي انتقال علي محمود وأقطاي عبدالله إلى الأهلي.

وأوضحت التقارير أن العرض الأخير الذي قدمه الأهلي لضم حامد عبدالله جاء بنفس القيمة والمميزات التي تم الاتفاق عليها في صفقتي علي محمود وأقطاي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة إنبي وإنهاء الصفقة.

وينتظر الطرفان الوصول إلى صيغة توافقية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل رغبة الأهلي في حسم تدعيماته مبكرًا قبل انطلاق الموسم الجديد.