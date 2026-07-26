الثقافة تطلق «شاطئ الفن» بالإسكندرية.. 59 عرضًا مجانيًا لإحياء ليالي الصيف حتى سبتمبر

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، يوم 28 يوليو، فعاليات برنامج "شاطئ الفن" بمحافظة الإسكندرية، ضمن خطة وزارة الثقافة للأنشطة الصيفية، في إطار المشروع القومي "الثقافة.. حياة"، وذلك برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبإشراف الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت الدكتورة منال يمني، مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، إن البرنامج يتضمن 59 عرضًا فنيًا مجانيًا تستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، وتقام في عدد من المواقع الثقافية، أبرزها قصر ثقافة الأنفوشي، وقصر ثقافة الشاطبي، إلى جانب منطقة شارع النبي دانيال بمحطة الرمل، بهدف تقديم تجربة ثقافية وفنية متنوعة للمواطنين والمصطافين خلال موسم الصيف.

وأضافت أن الفعاليات تشهد مشاركة فرق فنية من مختلف محافظات الجمهورية، تقدم عروضًا للموسيقى العربية والفنون الشعبية والإيقاعات الشرقية، بالإضافة إلى عروض مخصصة للأطفال والطلائع، بما يعكس ثراء وتنوع التراث الفني المصري.

وأوضحت أن العروض تُقام يوميًا خلال الفترة المسائية، بدءًا من الساعة السابعة مساءً تقريبًا، مراعاةً لظروف الطقس وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجمهور للاستمتاع بالفعاليات، مشيرة إلى أن المواعيد التفصيلية وجدول العروض يُنشران عبر الصفحة الرسمية للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكدت مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية أن برنامج "شاطئ الفن" يأتي في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر الفنون وإتاحة الأنشطة الثقافية مجانًا للجمهور، وتعزيز التواصل مع المواطنين من خلال عروض فنية تعكس الهوية الثقافية المصرية وتثري الأجواء الصيفية بمدينة الإسكندرية.