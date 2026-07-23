شاطئ الفن.. حفلات مجانية في الإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد

برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامج حفلات "شاطئ الفن" في المحافظات الساحلية، ضمن خطة الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وفي إطار المشروع القومي للفنون "الثقافة حياة".

ويقام البرنامج في ست محافظات هي: الإسكندرية، مطروح، بورسعيد، دمياط، الدقهلية، والبحر الأحمر، ويتضمن باقة من العروض الفنية المجانية، تقدمها فرق الفنون الشعبية، والموسيقى العربية، والفنون التلقائية، والإيقاعات الشرقية، والفرق النوعية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتنطلق الفعاليات من محافظة الإسكندرية يوم الثلاثاء المقبل 28 يوليو، وتشهد إقامة 59 عرضا فنيا بكل من قصر ثقافة الأنفوشي، وقصر ثقافة الشاطبي، وشارع الحضارات "النبي دانيال" بمحطة الرمل، وتستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.

وفي محافظة مطروح، يستضيف النادي الاجتماعي فعاليات البرنامج اعتبارا من الجمعة 31 يوليو، ويتضمن أيضا 59 عرضا فنيا حتى 4 سبتمبر.

أما بمحافظة دمياط، فتبدأ الفعاليات في الأول من أغسطس وتستمر حتى يوم 25 من الشهر نفسه، وتتضمن 38 عرضا فنيا تقدم على المسرح الروماني برأس البر، ومسرح دمياط الجديدة.

وفي محافظة الدقهلية، تستضيف مدينة جمصة 19 عرضا فنيا على مسرح جمصة خلال الفترة من 3 حتى 26 أغسطس.

وتستقبل محافظة بورسعيد 27 عرضا فنيا خلال الفترة من 4 حتى 27 أغسطس، وتقدم على مسرح حديقة الأمل.

وفي محافظة البحر الأحمر، يقام 41 عرضا فنيا بقصر ثقافة الغردقة للمرة الأولى ضمن برنامج الأنشطة الصيفية، خلال الفترة من 5 حتى 29 أغسطس.

تنفذ فعاليات برنامج "شاطئ الفن"، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، بالتعاون الأقاليم والفروع الثقافية التابعة. ويأتي البرنامج في إطار خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتوسيع نطاق تقديم الخدمات الفنية خلال موسم الصيف، والوصول بالمنتج الثقافي إلى الجمهور من خلال عروض مجانية تعكس ثراء الموروث الثقافي المصري.