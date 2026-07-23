قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خادم الحرمين وولي عهده يبعثان برسالة تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو
سفارة أوكرانيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو
عموتة يطمئن على دوليي الأهلي عبر زووم.. ورسائل خاصة قبل العودة للتدريبات
العد التنازلي بدأ.. بشكتاش يسابق الزمن لحسم صفقة محمد صلاح
وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأمريكي أهمية ضمان دخول المساعدات إلى غزة ووقف التصعيد
التعليم تنفي إنتهاء التصحيح و تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2026
التعليم تنفي التلاعب في درجات الطلاب بالكنترولات قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة
وكيل الأزهر: انتهاء أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية بالكامل والإعلان نهاية يوليو
إيران.. مقتل 2 من عناصر حرس الحدود خلال اشتباك مسلح مع خلية إرهابية
وزير الاستثمار: الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الصحية
موعد اجتماع المكتب التنفيذي للكاف لمناقشة ملف زيادة عدد الأندية في البطولات الأفريقية
إعلام عبري: إصابة شخص في عملية طعن قرب مستوطنة ألون موريه بالضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أصالة تحسم الجدل حول شائعات طلاقها من فائق حسن: اتخانقنا فعلًا.. والخبر خرج من بيتنا

أصالة تحسم الجدل حول شائعات طلاقها من فائق حسن: اتخانقنا فعلًا.. والخبر خرج من بيتنا
أصالة تحسم الجدل حول شائعات طلاقها من فائق حسن: اتخانقنا فعلًا.. والخبر خرج من بيتنا
أوركيد سامي

أغلقت الفنانة أصالة نصري باب الجدل حول الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، مؤكدة أن كل ما تردد خلال الأيام الماضية لا يتعدى كونه شائعات، وأن ما حدث بينهما كان خلافًا زوجيًا عاديًا مثل أي خلاف قد يقع بين أي زوجين.

وفي تصريحات تليفزيونية، أوضحت أصالة تفاصيل الأزمة التي أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الخلاف الذي وقع بينها وبين زوجها تسرب إلى الجمهور بطريقة غير متوقعة، بعدما نقلت إحدى العاملات في المنزل ما حدث، وهو ما تسبب في انتشار الشائعة بشكل سريع.

وقالت أصالة: "اتخانقنا فعلًا، والناس عرفت من صبية كانت بتساعدنا في البيت، والفانز وصلوا لرقمها، وهي كانت عايزة تحس بوجودها"، مؤكدة أن الأمر تم تضخيمه بصورة لا تعكس الحقيقة.

وشددت الفنانة السورية أصالة على أن وقوع خلافات بين الزوجين أمر طبيعي ولا يستدعي الحديث عن الانفصال، مضيفة: "أنا عصبية وجوزي عصبي، فبنتخانق.. وده شيء طبيعي جدًا"، لتنفي بشكل قاطع كل ما أثير حول انتهاء علاقتهما الزوجية.

وأكدت أصالة أن الحب والاحترام بينهما لا يزالان قائمين، وأن المشكلات اليومية التي قد تحدث لا تعني أبدًا نهاية الزواج، مشيرة إلى أن الشائعات أصبحت تنتشر بسرعة كبيرة دون التحقق من صحتها.

وكانت شائعة انفصال أصالة وفائق حسن قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، قبل أن يخرج خالد الذهبي، نجل الفنانة، لينفي تلك الأنباء بشكل غير مباشر.

ونشر خالد الذهبي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة جمعته بفائق حسن وشقيق أصالة، في رسالة واضحة تؤكد تماسك الأسرة وتنفي كل ما تردد بشأن وقوع الانفصال، وهو ما اعتبره الجمهور ردًا حاسمًا على الشائعات.

يُذكر أن أصالة كانت قد أثارت اهتمام الجمهور مؤخرًا بعدما تحدثت عن إطلالة زوجها الجديدة، عقب ظهوره بشعر مصبوغ باللون الأصفر، مؤكدة أنها أعجبت كثيرًا بهذه الخطوة، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت إلى حديث جمهورها خلال الفترة الماضية.

أصالة اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

المتهمه

ملابس وألفاظ غير لائقة.. تفاصيل حبس صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة

ترشيحاتنا

علاج كوري

من جلد الميتين.. اختراع علاج كوري لتجميل البشرة وتجديد الشباب

المناعة

فاكهة غير متوقعة غنية بمضادات الأكسدة وتقوي المناعة

الأطعمة الحارة

فوائد غير متوقعة للأطعمة الحارة

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد