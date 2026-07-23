أصالة تحسم الجدل حول شائعات طلاقها من فائق حسن: اتخانقنا فعلًا.. والخبر خرج من بيتنا

أغلقت الفنانة أصالة نصري باب الجدل حول الأنباء التي انتشرت مؤخرًا بشأن انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، مؤكدة أن كل ما تردد خلال الأيام الماضية لا يتعدى كونه شائعات، وأن ما حدث بينهما كان خلافًا زوجيًا عاديًا مثل أي خلاف قد يقع بين أي زوجين.

وفي تصريحات تليفزيونية، أوضحت أصالة تفاصيل الأزمة التي أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الخلاف الذي وقع بينها وبين زوجها تسرب إلى الجمهور بطريقة غير متوقعة، بعدما نقلت إحدى العاملات في المنزل ما حدث، وهو ما تسبب في انتشار الشائعة بشكل سريع.

وقالت أصالة: "اتخانقنا فعلًا، والناس عرفت من صبية كانت بتساعدنا في البيت، والفانز وصلوا لرقمها، وهي كانت عايزة تحس بوجودها"، مؤكدة أن الأمر تم تضخيمه بصورة لا تعكس الحقيقة.

وشددت الفنانة السورية أصالة على أن وقوع خلافات بين الزوجين أمر طبيعي ولا يستدعي الحديث عن الانفصال، مضيفة: "أنا عصبية وجوزي عصبي، فبنتخانق.. وده شيء طبيعي جدًا"، لتنفي بشكل قاطع كل ما أثير حول انتهاء علاقتهما الزوجية.

وأكدت أصالة أن الحب والاحترام بينهما لا يزالان قائمين، وأن المشكلات اليومية التي قد تحدث لا تعني أبدًا نهاية الزواج، مشيرة إلى أن الشائعات أصبحت تنتشر بسرعة كبيرة دون التحقق من صحتها.

وكانت شائعة انفصال أصالة وفائق حسن قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، قبل أن يخرج خالد الذهبي، نجل الفنانة، لينفي تلك الأنباء بشكل غير مباشر.

ونشر خالد الذهبي عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة جمعته بفائق حسن وشقيق أصالة، في رسالة واضحة تؤكد تماسك الأسرة وتنفي كل ما تردد بشأن وقوع الانفصال، وهو ما اعتبره الجمهور ردًا حاسمًا على الشائعات.

يُذكر أن أصالة كانت قد أثارت اهتمام الجمهور مؤخرًا بعدما تحدثت عن إطلالة زوجها الجديدة، عقب ظهوره بشعر مصبوغ باللون الأصفر، مؤكدة أنها أعجبت كثيرًا بهذه الخطوة، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحولت إلى حديث جمهورها خلال الفترة الماضية.