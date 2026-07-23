نقيب كتاب مصر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

هنأ رئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي، في برقية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأكد الدكتور علاء عبد الهادي، في برقيته، أن ذكرى ثورة 23 يوليو لا تمثل مجرد مناسبة تاريخية، وإنما تستعيد واحدة من اللحظات الفارقة التي صنعتها الأمم في تاريخها، حين خرجت مصر من أسر الواقع إلى أفق الإرادة، وانتقلت من موقع المتلقي لأحداث التاريخ إلى موقع صانعه.

وقال "إن ثورة 23 يوليو جسدت لحظة التقاء إرادة الشعب بعزيمة القوات المسلحة، حين انحازت المؤسسة العسكرية إلى تطلعات المصريين في بناء وطن حر عزيز مستقل، يمتلك قراره ويصون كرامته"، مؤكدًا أن المستقبل لا يُمنح، وإنما يُنتزع بالإرادة والعمل.

وأضاف أن ثورة يوليو ستظل واحدة من العلامات المضيئة في الذاكرة الوطنية المصرية والعربية، بما حملته من معاني الاستقلال والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية، وبما جسدته من قدرة مصر على أن تكون صوتًا لقضايا أمتها، وفاعلًا في محيطها العربي والإفريقي، وحاضرة في صناعة مستقبلها.

وأشار نقيب الكتاب إلى أن مصر، وهي تمضي تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في واحدة من أكثر مراحل تاريخها تحديًا، تخوض معركة جديدة من معارك البناء، لا تقل أهمية عن معارك التحرير، تستهدف بناء دولة قوية راسخة، قادرة على حماية أمنها القومي، وصون مقدراتها، وصناعة مستقبل أبنائها.

وأوضح أن الجمهورية الجديدة تفتح أمام مصر أفقًا جديدًا من البناء والتنمية وترسيخ دعائم الدولة الوطنية، في امتداد متصل لإرادة مصر التي لم تتوقف يومًا عن صناعة مستقبلها.

وأكد الدكتور علاء عبد الهادي أن اتحاد كتاب مصر، باعتباره بيت الثقافة الوطنية وضمير الكلمة المصرية، يؤمن بأن الثقافة ليست ترفًا في معارك الأمم، وأن الكلمة الواعية والفكر المستنير والإبداع المسؤول تمثل خطوط الدفاع الأولى عن هوية الوطن ووعيه وذاكرته، مشددا على أن الاتحاد سيظل وفيًّا لدوره الوطني، داعمًا للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، ومساندًا لكل جهد يستهدف بناء الإنسان المصري وصون وعيه وترسيخ انتمائه وحماية ثوابت الوطن.

واختتم الدكتور علاء عبد الهادي برقيته بالتأكيد على أن مصر التي صنعت ثورة 23 يوليو قادرة، بإرادة شعبها وعراقة مؤسساتها وبسواعد قواتها المسلحة ورجال شرطتها البواسل، على أن تصنع كل يوم صفحة جديدة من صفحات المجد، موجهًا التحية في هذه المناسبة الي روح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، و داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها في ظل قيادتكم الحكيمة، وأن يديم عليها عزتها واستقرارها.