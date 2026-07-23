سفارة أوكرانيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو

تقدّمت سفارة أوكرانيا في القاهرة بأحرّ التهاني وأصدق التمنيات إلى الشعب المصري الصديق بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة .

وذكرت السفارة في بيان لها علي موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) اليوم أن هذه المناسبة تجسد محطة وطنية بارزة في تاريخ مصر، وتعكس مسيرة الشعب المصري نحو بناء الدولة الحديثة وترسيخ دعائم التنمية الوطنية."

وأضافت : " نتمنى لجمهورية مصر العربية دوام السلام والازدهار والرخاء، ونؤكّد تطلعنا إلى مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كل عام ومصر وشعبها الكريم بخير. "