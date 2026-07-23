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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب الإعلاميين مهنئا الرئيس بذكرى 23 يوليو: ستظل رمزًا للفخر والإرادة الوطنية

رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية

يتقدم مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة المصرية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو عام 1952 التي تمثل علامة فارقة في مسيرة الدولة المصرية. 

قال نقيب الإعلاميين إن ثورة 23 يوليو عام 1952 كانت نفطة تحول تاريخية أعادت بناء الدولة على أسس وطنية راسخة. 

مؤكدًا أنها ستظل واحدة من أهم المحطات الوطنية في تاريخ الدولة المصرية، لما أحدثته من تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية أسهمت في بناء الدولة الحديثة.

وأوضح أن القوات المسلحة المصرية كانت وستظل الدرع الحصين للوطن، والحارس الأمين على مقدراته حيث دورها لم يقتصر على حماية الحدود وصون الأمن القومي، بل امتد إلى دعم جهود التنمية الشاملة والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية التي أسهمت في تحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن ما تشهده مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد امتدادًا حقيقيًا للأهداف الوطنية التي أرستها ثورة يوليو، من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة، وتطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، بما يعزز من قدرات الدولة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

مؤكدا على أن الجمهورية الجديدة نجحت في إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، سواء من خلال إنشاء المدن الجديدة، وتطوير شبكات الطرق والمرافق، أو الارتقاء بمنظومتي التعليم والصحة، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يعكس رؤية الدولة لتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين.

واختتم نقيب الإعلاميين تهنئته في الذكزي الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو ،أن هذه المناسبة الوطنية ستظل رمزًا للفخر والإرادة الوطنية، ودافعًا لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

مجلس نقابة الإعلاميين نقيب الإعلاميين الرئيس عبد الفتاح السيسي

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