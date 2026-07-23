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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النيابة العامة تأمر بحبس مشرف جمعية «الحق في الحياة» لرعاية المعاقين لتعديه على نزيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لجنة الضبطية القضائية بالوزارة والإدارة المركزية لشئون ذوي الإعاقة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بفحص الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدى مشرف بجمعية الحق في الحياة لرعاية المعاقين فكرياً على أحد نزلاء الدار.

وعلى الفور تم التوجه ليلا للدار  عقب التنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين بالنيابة العامة، وتحرر المحضر  اللازم بعد سماع أقوال المشرفين بالدار.

وتبين أن مكان حدوث الواقعة هو دار إيواء بمنطقة المقطم تابعة لجمعية الحق في الحياة لرعاية المعاقين فكريا، والدار مرخصة  من وزارة التضامن الاجتماعي  تحت رقم 197 لسنة 2026، وأن المشرف المتهم يدعى "أ. ح"، و المجنى عليه يبلغ من العمر 47 عاما ويعاني من إعاقة ذهنية شديدة، حيث اعتدي المشرف على النزيل بالضرب، ونفاذا لقرار النيابة العامة تم ضبط المتهم وحبسه أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من مأمور الضبط القضائي ومسئولي الإدارة المركزية للأشخاص ذوي الاعاقة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لفحص الدار، وتم رصد بعض الملاحظات، كما تم إجراء المعاينة اللازمة للدار بمعرفة النيابة العامة فى حضور ممثل عن مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، حيث تم تحريز جهاز الكاميرات والسجلات الموجودة بالدار، وجار استكمال التحقيقات.

مرسي الضبطية القضائية التضامن الاجتماعي مشرف لجمعية الحق في الحياة

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