الأفضل بالأرقام .. ميسي يتربع على قمة تقييمات المهاجمين في مونديال 2026

فرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه على قائمة أفضل المهاجمين في بطولة كأس العالم 2026 بعدما تصدر تصنيف اللاعبين الأعلى تقييما بفضل الأداء اللافت الذي قدمه مع منتخب الأرجنتين حتى بلوغ المباراة النهائية وفقا للإحصائيات الرسمية للبطولة.

ميسي في الصدارة.. ومبابي وهالاند في المطاردة

وجاء ميسي في المركز الأول بتقييم بلغ 8.81، متفوقًا على الفرنسي كيليان مبابي صاحب المركز الثاني بتقييم 8.17 بينما حل النرويجي إيرلينج هالاند ثالثا بتقييم 8.14.

واحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور المركز الرابع بتقييم 7.90 فيما جاء الفرنسي مايكل أوليسي خامسا بتقييم 7.63 ليكمل قائمة أبرز المهاجمين في النسخة الحالية من المونديال.

نهائي مثير ينتهي بتتويج إسبانيا

واختتمت بطولة كأس العالم 2026 بتتويج منتخب إسبانيا باللقب بعدما تغلب على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي امتدت إلى الأشواط الإضافية في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية حتى لحظاتها الأخيرة.

ورغم خسارة اللقب، كان ميسي أحد أبرز نجوم البطولة بعدما قاد منتخب بلاده إلى النهائي وقدم مستويات استثنائية على مدار مشوار "التانجو" في المونديال.

أرقام استثنائية لقائد الأرجنتين

وأنهى ميسي البطولة بعدما سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى، ليؤكد من جديد قيمته الفنية الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في أكبر المحافل الكروية، رغم تقدمه في العمر.

واستحق قائد الأرجنتين صدارة تقييمات المهاجمين بعدما لعب دورا محوريا في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية قبل خسارة اللقب أمام المنتخب الإسباني.

مبابي يحصد الحذاء الذهبي

في المقابل، واصل كيليان مبابي كتابة التاريخ في بطولات كأس العالم بعدما توج بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة برصيد 10 أهداف ليحافظ على الجائزة للمرة الثانية تواليا بعد تتويجه بها أيضا في نسخة قطر 2022 برصيد 8 أهداف.

كما عزز النجم الفرنسي موقعه في صدارة الهدافين التاريخيين لبطولات كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفا ليواصل تحطيم الأرقام القياسية في البطولة.

هالاند وفينيسيوس وأوليسي يتركون بصمتهم

ورغم خروج منتخبي النرويج والبرازيل من الأدوار الإقصائية نجح كل من إيرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور في تقديم مستويات فردية مميزة أهلتهما للتواجد ضمن قائمة أعلى المهاجمين تقييما.

كما خطف مايكل أوليسي الأنظار مع منتخب فرنسا بعدما ساهم في مشوار "الديوك" حتى إنهاء البطولة في المركز الرابع، ليؤكد مكانته بين أبرز نجوم النسخة الحالية من كأس العالم 2026.