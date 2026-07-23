قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحماية العمال من الموجة الحارة.. محافظ أسيوط يقرر تعديل مواعيد ورديات النظافة بالمراكز والأحياء
الزمالك يقرر قيد ثلاثي الشباب في القائمة الثانية بعقود جديدة
مدرب منتخب صربيا السابق مرشح لتدريب الزمالك
أول إجراء من جيش الاحتلال بعد حادث طعن بيت فوريك
آخر فرصة للحجز.. موعد انتهاء التقديم على شقق الإسكان التعاوني بـ7 مدن
ياسمين عبد العزيز لـ«صدى البلد»: حصل إصابات من الأكشن.. و«خلي بالك من نفسك» عودتي القوية للسينما
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتقديم للحصول على سكن بديل الإيجار القديم
إغلاق منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت بعد تدمير منفذ العبدلي
ياسر جلال يتكفل بعلاج بدوي فهمي
الزمالك يقترب من فك القيد.. تسوية مرتقبة مع أولكسندريا و5 ملفات متبقية في "فيفا"
الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات اليوم الخميس 23 يوليو
تقارير: كاف يدرس زيادة مقاعد دوري الأبطال وعدد منتخبات أمم إفريقيا في اجتماع المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأفضل بالأرقام .. ميسي يتربع على قمة تقييمات المهاجمين في مونديال 2026

ميسي
ميسي
منتصر الرفاعي

فرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نفسه على قائمة أفضل المهاجمين في بطولة كأس العالم 2026 بعدما تصدر تصنيف اللاعبين الأعلى تقييما بفضل الأداء اللافت الذي قدمه مع منتخب الأرجنتين حتى بلوغ المباراة النهائية وفقا للإحصائيات الرسمية للبطولة.

ميسي في الصدارة.. ومبابي وهالاند في المطاردة

وجاء ميسي في المركز الأول بتقييم بلغ 8.81، متفوقًا على الفرنسي كيليان مبابي صاحب المركز الثاني بتقييم 8.17 بينما حل النرويجي إيرلينج هالاند ثالثا بتقييم 8.14.

واحتل البرازيلي فينيسيوس جونيور المركز الرابع بتقييم 7.90 فيما جاء الفرنسي مايكل أوليسي خامسا بتقييم 7.63 ليكمل قائمة أبرز المهاجمين في النسخة الحالية من المونديال.

نهائي مثير ينتهي بتتويج إسبانيا

واختتمت بطولة كأس العالم 2026 بتتويج منتخب إسبانيا باللقب بعدما تغلب على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي امتدت إلى الأشواط الإضافية في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية حتى لحظاتها الأخيرة.

ورغم خسارة اللقب، كان ميسي أحد أبرز نجوم البطولة بعدما قاد منتخب بلاده إلى النهائي وقدم مستويات استثنائية على مدار مشوار "التانجو" في المونديال.

أرقام استثنائية لقائد الأرجنتين

وأنهى ميسي البطولة بعدما سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى، ليؤكد من جديد قيمته الفنية الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في أكبر المحافل الكروية، رغم تقدمه في العمر.

واستحق قائد الأرجنتين صدارة تقييمات المهاجمين بعدما لعب دورا محوريا في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية قبل خسارة اللقب أمام المنتخب الإسباني.

مبابي يحصد الحذاء الذهبي

في المقابل، واصل كيليان مبابي كتابة التاريخ في بطولات كأس العالم بعدما توج بجائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة برصيد 10 أهداف ليحافظ على الجائزة للمرة الثانية تواليا بعد تتويجه بها أيضا في نسخة قطر 2022 برصيد 8 أهداف.

كما عزز النجم الفرنسي موقعه في صدارة الهدافين التاريخيين لبطولات كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفا ليواصل تحطيم الأرقام القياسية في البطولة.

هالاند وفينيسيوس وأوليسي يتركون بصمتهم

ورغم خروج منتخبي النرويج والبرازيل من الأدوار الإقصائية نجح كل من إيرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور في تقديم مستويات فردية مميزة أهلتهما للتواجد ضمن قائمة أعلى المهاجمين تقييما.

كما خطف مايكل أوليسي الأنظار مع منتخب فرنسا بعدما ساهم في مشوار "الديوك" حتى إنهاء البطولة في المركز الرابع، ليؤكد مكانته بين أبرز نجوم النسخة الحالية من كأس العالم 2026.

ليونيل ميسي بطولة كأس العالم 2026 كيليان مبابي إيرلينج هالاند فينيسيوس جونيور منتخب إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

أرشيفية

العيش مع الفول يسبب مشاكل للقولون.. خبير تغذية يكشف العادات المضرة للجهاز الهضمي

صورة ارشيفية

بن جفير يقتحم المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال

صورة ارشيفية

الحرارة تتجاوز الـ43.. هل تنكسر موجة الطقس الحار أم تستمر طوال الصيف؟

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد