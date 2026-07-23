مشروع المتحف الكبير وفريق جايكا بمصر يحصدان جائزة رئيس الوكالة لعام 2025

حصل مشروع المتحف المصري الكبير، وفريق العلاقات العامة الإستراتيجية بمكتب وكالة التعاون الدولي اليابانية في مصر على جائزة رئيس (JICA) أكيهيكو تاناكا لعام 2025، تقديرًا لما يقرب من عقدين من الشراكة والتعاون بين مصر واليابان في تنفيذ أحد أكبر المشروعات الثقافية والحضارية في العالم.

ويجسد هذا التكريم مسيرة تعاون بدأت عام 2006، مع توقيع اتفاقية القرض الخاصة بالمتحف، بل وقبل ذلك؛ حيث شهد المشروع منذ انطلاقه العديد من المحطات المهمة، بدءًا من المسابقة الدولية لتصميم المتحف، ومرورًا بنقل تمثال الملك رمسيس الثاني، وصولًا إلى تشييد المتحف وتجهيزه لاستقبال الزوار.

ومع تطور المشروع، توسع نطاق التعاون الياباني ليتجاوز أعمال الإنشاءات، إذ عمل خبراء يابانيون في مجالات الترميم والآثار وإدارة المتاحف جنبًا إلى جنب مع المرممين وأمناء المتاحف المصريين، وتبادلوا الخبرات من خلال برامج التدريب، وأعمال الترميم، ونقل القطع الأثرية، والإعداد للعرض المتحفي، وصولًا إلى افتتاح المتحف.

وعلى مدار ما يقرب من عشرين عامًا، تمكن المشروع من تجاوز العديد من التحديات، بما في ذلك التحولات السياسية وجائحة كوفيد-19 والتأخيرات غير المتوقعة، بفضل جهود مشتركة ضمت مهندسين ومعماريين ومرممين وأمناء متاحف وجهات حكومية واستشاريين وعمالًا وموظفي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، إلى جانب الكوادر الوطنية المصرية، الذين أسهم إخلاصهم وتفانيهم في إنجاح هذا المشروع الاستثنائي.

وحمل هذا التكريم أهمية خاصة لموظفتي مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مصر ميادة مجدي، الممثل الإقليمي الأول، ودينا كرم رئيسة البرامج، اللتين امتد التزامهما بمشروع المتحف المصري الكبير لما يقرب من عشرين عامًا. ومع ذلك، فقد أكدتا أن هذه الجائزة هي ثمرة جهود جميع من شاركوا في هذا المشروع، وليست إنجازًا فرديًا.

كما تم توجيه الشكر والتقدير إلى ميادة مجدي، ودينا كرم، وأعضاء فريق مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مصر المشاركين في المشروع، وهم ساتورو تاناكا، وريهام ماهر، وتومومي إيتو، تقديرًا لتفانيهم وإسهاماتهم التي كان لها دور محوري في نجاح مشروع المتحف المصري الكبير وتعزيز الترويج لهذا التعاون المصري الياباني المثمر، الذي أصبح نموذجًا للشراكة التنموية طويلة الأمد.



