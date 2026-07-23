سباق أوروبي مشتعل.. 3 أندية تتنافس على ضم هيثم حسن

دخل مستقبل الدولي المصري هيثم حسن، جناح ريال أوفييدو الإسباني، مرحلة جديدة من الغموض، بعدما كشفت تقارير صحفية عن احتمالية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام متزايد من عدة أندية أوروبية بالحصول على خدماته.

تصريحات مدرب أوفييدو تثير التكهنات

وذكرت صحيفة Celtic Shorts الإسكتلندية أن تصريحات جوليان كاليرو، المدير الفني لريال أوفييدو، فتحت الباب أمام إمكانية رحيل عدد من اللاعبين الأساسيين ضمن خطة النادي لإعادة هيكلة الفريق بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وأكد كاليرو أنه لا يفضل امتلاك قائمة كبيرة من اللاعبين، مشيرا إلى أن الاعتماد على عدد محدود من العناصر يمنح الفريق مرونة أكبر، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام لاعبي الأكاديمية للمشاركة مع الفريق الأول عند الحاجة.

وأضاف مدرب أوفييدو أن قرارات بقاء اللاعبين أو رحيلهم لا تخص الجهاز الفني وحده، وإنما تأتي بالتنسيق مع إدارة النادي والمدير الرياضي وهو ما زاد من التكهنات بشأن مستقبل بعض النجوم، وفي مقدمتهم هيثم حسن.

تألق المونديال يرفع أسهم الجناح المصري

وأشارت الصحيفة إلى أن هيثم حسن أصبح محط أنظار عدة أندية أوروبية، بعدما قدم مستويات مميزة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، وهو ما ساهم في ارتفاع قيمته الفنية خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويترقب اللاعب حسم مستقبله خلال الأيام المقبلة، خاصة إذا تلقى ريال أوفييدو عرضًا ماليًا يتناسب مع مطالب النادي، الذي لا يمانع رحيل اللاعب حال توافر المقابل المناسب.

طرابزون سبور يدخل سباق التعاقد

في سياق متصل، كشفت صحيفة Takagazete التركية عن دخول نادي طرابزون سبور في سباق التعاقد مع هيثم حسن بعدما أعاد فتح ملف اللاعب عقب تألقه الدولي مع منتخب مصر.

وأوضح التقرير أن النادي التركي سبق وأن أبدى اهتماما بضم الجناح المصري خلال فترة انتقالات سابقة قبل أن يجدد اهتمامه هذا الصيف في ظل اقتناع الجهاز الفني بإمكاناته وقدرته على تدعيم الخط الأمامي.

كما أشار التقرير إلى أن طرابزون سبور يدرس بدء مفاوضات رسمية مع ريال أوفييدو، خاصة إذا تعثرت محاولاته للتعاقد مع عدد من الأهداف الأخرى، ليصبح هيثم حسن أحد أبرز الخيارات المطروحة على طاولة النادي.

سيلتيك ومارسيليا يراقبان الموقف

ولا يقتصر الاهتمام بهيثم حسن على النادي التركي، إذ يتابع كل من سيلتيك الإسكتلندي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي موقف اللاعب في ظل اقتناع الناديين بالإمكانات التي يمتلكها الجناح المصري بعد المستويات التي قدمها مع ناديه ومنتخب بلاده.

ويزيد هذا الاهتمام من فرص انتقال اللاعب إلى أحد الدوريات الأوروبية الكبرى خلال الميركاتو الحالي، إذا توصلت الأطراف إلى اتفاق نهائي.

الشرط الجزائي كلمة الفصل

ويمتلك هيثم حسن، البالغ من العمر 24 عاما شرطا جزائيا في عقده مع ريال أوفييدو تبلغ قيمته 10 ملايين يورو، بينما أشارت تقارير إسبانية إلى أن إدارة النادي تفضل الحصول على قيمة تقارب 12 مليون يورو، خاصة أن نادي فياريال يحتفظ بنسبة 40% من قيمة إعادة بيع اللاعب.

وكان هيثم حسن قد ساهم في صعود ريال أوفييدو إلى الدوري الإسباني قبل موسمين قبل هبوط الفريق مجددا إلى الدرجة الثانية، وشارك خلال الموسم الماضي في 38 مباراة نجح خلالها في صناعة 3 أهداف ليواصل لفت أنظار الأندية الأوروبية بفضل تطوره المستمر ومستوياته المميزة.