شريف منير ونوستالجيا الماضى في صيف الأوبرا 2026

برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الثقافة تتجدد ليالى المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء 2026 الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل ويقام تحت إشراف المهندس ياسر شعلان رئيس البيت الفنى للموسيقى والأوبرا والباليه بحفل للفنان شريف منير وفرقته نوستالجيا فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 28 يوليو على المسرح المكشوف.

يشارك خلال الحفل الفنان شريف منير كعازف درامز أساسى فى تجربة تعكس شغفه بمختلف الوان الفنون وتضفى طابعا خاصا على العرض بما يضمه من مؤلفات شهيرة يعاد تقديمها برؤية معاصرة تحافظ على هويتها الأصلية وأخرى تم توظيفها كموسيقى تصويرية لعدد من أفلام السينما المصرية منها سهر الليالى، شورت وفانلة وكاب، عريس من جهة أمنية، التوربينى وغيرها .

يذكر أن الفنان شريف منير وفرقته نوستالجيا يقدم تجربة موسيقية تعتمد على إعادة إحياء أشهر الأغانى والعزوفات المرتبطة بذاكرة الجمهور خاصة تلك التى تضمنتها أفلام سينمائية حققت نجاحا كبيرا برؤية عصرية تمزج بين الحفاظ على روح الأعمال الأصلية وإعادة تقديمها بتوزيعات موسيقية حديثة تتوافق مع اذواق الأجيال الجديدة، نجحت الفرقة فى تحقيق تفاعل وإقبال ملحوظ لتؤكد حضورها نتيجة المزج بين الحنين إلى الماضى وروح التجديد.

ويأتى صيف الأوبرا 2026 مواصلا رسالته فى تقديم عروض غنائية وموسيقية متميزة تعكس أهداف نشر الفنون الراقية وترسيخ دورها فى إعادة تشكيل الوعى وصياغة الوجدان الجمعى .